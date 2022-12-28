В Кара-Балте на городской площади зажгли новогоднюю елку

В Кара-Балте зажгли новогоднюю елку. Главный символ наступающего праздника каждый год традиционно устанавливают на площади возле дома культуры имени Ленина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

«В торжественном мероприятии приняли участие руководство города, артисты и активные граждане. Представлена концертная программа. Маленьким горожанам вручили подарки от Деда Мороза», — проинформировали в муниципалитете.

Зажжение елки в этом году впервые сопровождалось салютом. Еще один символ Нового года устанавливается в Кара-Балте перед зданием акимиата. Эта елка считается районной.