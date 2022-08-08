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Общество

Туроператоры подсчитали, во сколько обойдется отдых на Иссык-Куле для россиян

Оздоровительный отдых на озере Иссык-Куль в Кыргызстане обойдется в 24,5 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

По словам специалистов туротрасли, летний отдых на популярном озере — отличный вариант для тех, кто хочет совместить пляжный, оздоровительный, экскурсионный и активный отдых.

«Из-за того, что в озеро впадает более 50 рек и ни одна не выходит из него, в нем концентрируется много минеральных веществ, а вода — соленая, как в море», — рассказали туроператоры.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан возглавил топ туристических направлений среди россиян. Согласно аналитическому исследованию, Кыргызстан для путешествия выбрали 17,9 процента российских авиапассажиров. Перелет в одну сторону в среднем стоил около 10,5 тысячи рублей, что по сравнению с 2021 годом дороже на 21 процент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241811/
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