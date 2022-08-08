Мэрия Майлуу-Суу незаконно передала участок ламповому заводу

Мэрия Майлуу-Суу незаконно передала участок местному ламповому заводу. Его вернули в собственность государства, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

При прокурорской проверке выявили, что постановлением муниципалитета от 2010 года земельный участок на территории города незаконно передали Майлуу-Сууйскому ламповому заводу.

Для возврата государству земельного участка прокуратура внесла исковое заявление в суд. В последующем его удовлетворили.

Для устранения нарушений Закона «О муниципальной собственности на имущество» надзорным органом также внесено представление, по результатам которого земельный участок общей площадью 30,46 тысячи квадратных метров стоимостью более 275 миллионов сомов вернули мэрии.