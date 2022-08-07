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Общество

В Октябрьском районе Бишкека проведут обход для выявления мусорных завалов

В Октябрьском районе Бишкека проведут подворовой обход для выявления стихийных мусорных завалов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, решение принято на заседании штаба по вывозу твердо-бытовых отходов и санитарной очистке района, которое прошло сегодня под руководством вице-мэра по жилищно-коммунальному хозяйству Олега Попикова.

В настоящее время на территории района расположены 194 контейнерные площадки, где установлены 1,6 тысячи мусорных контейнеров. Вывозит мусор компания «Комтранском».

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«Согласно договору по вывозу ТБО между администрацией и компанией, вывоз мусора должен осуществляться один раз в сутки. В связи с увеличением числа проживающих жителей Октябрьского района и объема мусора наблюдаются нехватка техники и срыв графика. По этой причине образовались завалы мусора», — отметили в муниципалитете.

Там добавили, что акимиат обратился в МП «Тазалык» с просьбой оказать помощь по вывозу ТБО и ликвидации образовавшихся стихийных завалов.

«Начальникам МТУ поставлена задача в течение трех часов совместно с квартальными организовать подворовой обход территории для выявления стихийных мусорных завалов», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, ранее из-за многочисленных жалоб горожан на плохую работу МП «Тазалык» по вывозу мусора были уволены директор предприятия и его заместитель. Чтобы ликвидировать образовавшиеся завалы мусора по городу, муниципалитет привлек 16 машин спецтехники, которые принадлежат частной фирме. В мэрии сообщили, что рассматривают возможность передачи услуг по вывозу твердых бытовых услуг в аутсорсинг в двух столичных районах — Первомайском и Свердловском. Позднее остановились на одном — Первомайском. В Октябрьском эта система действует несколько лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241711/
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