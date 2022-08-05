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Общество

Набор учителей по истории религий в школах Кыргызстана почти завершен

Набор учителей на новый школьный предмет по истории развития религий в Кыргызстане почти завершен. Об этом 24.kg сообщила начальник управления политики школьного образования и книгоиздания Самаркуль Умралиева.

По ее словам, новый преподавательский штат пополняется за счет учителей истории и теологов.

«Есть заявления учителей истории, работающих в школах, а также теологов, желающих вести этот предмет. Сейчас завершается экспертиза учебных пособий. Они будут представлены в электронном формате и на бумажных носителях», — рассказала Самаркуль Умралиева.

По новому предмету ведется подготовка национальных тренеров, которые будут обучать учителей и вести курсы по повышению квалификации.

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«Курсы пройдут на следующей неделе. Они будут идти 14 дней во всех регионах с питанием и проживанием. По их итогам учителя пройдут аттестацию на получение сертификата», — добавила Самаркуль Умралиева.

Напомним, указ о введение в школьную программу с 2022–2023 учебного года предмета «История развития религий» подписан президентом Садыром Жапаровым 8 июня этого года.

Согласно указу, новый предмет будет введен для учеников 9-х классов во всех школах, независимо от формы собственности. Министерству образования и науки было поручено обеспечить поэтапное внедрение этого предмета для учащихся 7-8-х классов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241652/
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