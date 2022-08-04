Угрожали игрушечным пистолетом. На Иссык-Куле задержали подозреваемых в разбое

На Иссык-Куле четверо несовершеннолетних, угрожая игрушечным пистолетом, обокрали отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Отмечается, что 30 июля в милицию обратился 20-летний житель Бишкека. Он указал, что примерно в 23.00 со своим 16-летним братом находился на берегу озера пансионата «Университет» в селе Бостери.

В это время к ним подошли четверо парней, на вид примерно 17-20 лет, и, угрожая пистолетом, а также физической расправой, забрали деньги, мобильные телефоны, серебряное кольцо и другие вещи. Общий материальный ущерб составил 43 тысячи сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРП. Возбуждено уголовное дело по статье 207 «Разбой» УК КР.

Милиция установила подозреваемых, задержаны 17- и 16-летние парни. Они являются жителями Джалал-Абадской и Нарынской областей. На предварительном допросе они признались в совершенном преступлении.

В качестве вещественного доказательства у одного из подозреваемых был изъят пистолет, который оказался игрушечным. На время следствия суд заключил их под стражу.