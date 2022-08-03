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Общество

Инцидент в магазине «Березка». Сотрудника Витю лишили премии

Председатель Службы антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков встретился с руководством магазина «Березка», где произошел инцидент с замглавы ведомства.

По данным пресс-службы ведомства, Кенешбай Тайлаков разъяснил механизмы работы антимонопольного органа по вопросам стабилизации цен на социально значимые товары, отметил важность взаимодействия между государственными органами и бизнесом и недопущения конфликтах ситуаций.

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Руководство магазина «Березка» отметило, что их работа осуществляется в рамках законодательства КР. Инцидент, который произошел в магазине с Акжолтоем Тукуновым, это единичный случай.

Подчеркивается, что с персоналом магазина проведена разъяснительная беседа. Им объяснили, что необходимо соблюдать этику при общении со всеми посетителями магазина. В отношении сотрудника, который выгнал Акжолтоя Тукунова, приняты меры и приказом от 1 августа 2022 года сотрудника лишили премии.

Напомним, 31 июля примерно в 22.00 замглавы Антимонопольной службы Акжолтой Тукунов зашел в магазин «Березка» в селе Маевка Аламединского района Чуйской области, чтобы провести разъяснительную беседу с администрацией учреждения. Через некоторое время к нему подошел мужчина по имени Витя и в грубой форме потребовал у чиновника прекратить съемку и покинуть помещение. Акжолтою Тукунову рекомендовали прийти с проверкой в рабочее время с 9.00 до 18.00 и с разрешением на рейд и выпроводили из здания. Сотрудники магазина также отобрали документы у помощника Акжолтоя Тукунова.

Руководство магазина «Березка» извинилось перед Службой антимонопольного регулирования за поведения своего сотрудника.

В ведомстве также добавили, что Чуйский областной отдел службы заключил соглашение о взаимном сотрудничестве с хозяйствующими субъектами-производителями, импортерами и продавцами сахара-песка и магазином «Березка».

В рамках договора с 5 августа в этом магазине сахар будет продаваться по 85 сомов за килограмм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241434/
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