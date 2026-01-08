Антимонопольная служба вернула потребителям более 5 миллионов сомов после жалоб. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Муратбек Иманкулов, подводя итоги 2025 года.

По его словам, от потребителей из всех регионов страны поступило более 700 жалоб и обращений, проведено более 5 тысяч проверок, по их итогам некоторые нарушения, например, расхождение цен, указанных на полках и на кассе, подтверждались.

В соответствии с Кодексом о правонарушениях наложены штрафы на общую сумму 200 тысяч сомов, отметил он.

В антимонопольном ведомстве напомнили, что обращения принимаются во всех регионах, подать жалобу можно лично, по телефону или в электронном виде через официальный сайт службы.