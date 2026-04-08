Магазин «Охотник». Депутат просит оставить в покое семью владельца

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева отметила, что скандал с деятельностью магазина «Охотник» в Бишкеке не утихает уже несколько лет.

«Владедьцу уже 70 лет. Его дочь говорит, что угрозы в адрес его семьи продолжаются. Я прошу Генпрокуратуру поставить точку в данном вопросе. Президент КР постоянно зазывает внешних инвесторов в страну, а при этом мы убиваем внутренних инвесторов. Оставьте уже в покое эту семью, а то и также за все грани вышли», — добавила Эльвира Сурабалдиева.

Генпрокурор Максат Асаналиев отметил, что в отношении хозяев магазина заведено уголовное дело, следствие продолжается. Он обещал предоставить позже информацию.