Квартиру и машину подарил президент семье, в которой родилась тройня

Малообеспеченной семье, в которой родилась тройня, предоставлена квартира в Балыкчи. Ключи от имени президента вручил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, Канат Абдылдаев и Айбарчын Бегалиева, родители тройни, не имеют собственного жилья и работы и состоят на учете Тонского районного управления труда, социального обеспечения и миграции как малообеспеченная семья.

«Подаренная квартира расположена в центре Балыкчи, дом подключен к центральным коммуникациям. В квартире сделан ремонт, имеются бытовая техника и предметы первой необходимости. Также семья получила в подарок легковой автомобиль от спонсоров», — сообщили в министерстве.

Фото пресс-службы Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Семье Абдылдаевых подарили квартиру в Балыкчи

При рождении тройни государством предусмотрена единовременная выплата — по 50 тысяч сомов за каждого ребенка. «Семья Абдылдаевых получила 150 тысяч сомов», — добавили в Минтруда.

По данным ведомства, с начала года в Кыргызстане родились 98 тысяч 536 детей, из которых 15 — тройни.