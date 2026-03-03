В Ошской межобластной больнице родилась первая в 2026 году тройня

В родильном стационаре Ошской межобластной объединенной клинической больницы 20 февраля родилась тройня. Об этом сообщили в медучреждении.

По его данным, 22-летняя жительница Мырза-Акинского айыльного аймака родила трех девочек весом 1 тысячу 800 граммов , 2 тысячи 220 граммов и 2 тысячи 320 граммов . В настоящее время состояние новорожденных удовлетворительное. До рождения тройни у молодой матери уже была одна дочь.

Это первая тройня, родившаяся в 2026 году в данной больнице. В родильном стационаре ежегодно появляется на свет от 5 до 10 троен.

Директор больницы Атабек Жумалиев навестил мать и новорожденных, вручил подарки и от себя лично передал 5 тысяч сомов в качестве «сүйүнчү».

Фото больницы

Выписка матери и детей планируется на завтра, 4 марта.