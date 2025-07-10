В Бишкеке родилась еще одна тройня. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, 7 июля в перинатальный центр Национального центра охраны материнства и детства поступила жительница села Корумду Иссык-Кульской области.

Это была ее седьмая беременность, а роды — пятые. 8 июля благодаря слаженной работе команды центра на свет появились три здоровые девочки весом 2 тысячи 535, 2 тысячи 345 и 2 тысячи 520 граммов.

«Несмотря на анемию средней степени, беременность завершилась благополучно. Операция кесарева сечения прошла планово, с минимальной кровопотерей», — отметили в НЦОМиД.

Напомним, в начале июля в Городском перинатальном центре тоже родилась тройня.