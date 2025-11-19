17:15
Общество

Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами

В социальных сетях появилась информация, что строительная компания «Кут» продает квартиры без первоначального взноса по беспроцентной рассрочке на шесть лет. Журналист 24.kg отправился на место для выяснения деталей акции.

Уточним: несколько дней назад в компании объявили старт продаж, вызвав ажиотаж среди бишкекчан. Они пятый день стоят возле головного офиса компании в попытках оформить договор на недвижимость. На продажу выставили 25 тысяч квартир.

Квартиры без первоначального взноса

Согласно рекламе, покупателям предлагают квартиры под самоотделку от $900 за квадратный метр со сдачей в эксплуатацию через 3,5 года. По расчетам, за однокомнатную квартиру площадью 29 квадратных метров выходит по 32 тысячи 260 сомов в месяц, за двухкомнатную площадью 50 квадратов по 55,6 тысячи сомов.

Пользователи социальных сетей поделились сомнениями насчет данной акции.

Комментарий Минстроя

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ 24.kg сообщили, что у компании все документы в порядке и строительные работы идут поэтапно. В ведомстве отметили, что оно держит под контролем данную ситуацию. Проекты компании рассмотрят на техническом совете и только после этого смогут дать расширенный комментарий.

Что говорят в компании?

Санжар Бекбаев начальник отдела продаж компании «Кут» сообщил журналистам, что это не первая их акция по оформлению сделки без первоначального взноса.

«Cначала покупатели оформляют квартиру и получают договор, если согласны оплатить. В рассрочку без первоначального взноса мы даем на шесть лет, строительство жилого дома завершаем в течение четырех лет», — заявил он.

Сообщается, что объекты будет находиться в 14 километрах от центра Бишкека, возле нового Ошского рынка по Васильевскому тракту.

«Там рядом будет рынок и начнется строительство микрорайона. Это выгодно и нам, и другим строительным компаниям — мы продаем бренд, люди идут к нам. Себестоимость плюс небольшая наценка, и можем продавать вдолгую. У нас девять завершенных объектов», — сказал он.

Что думает мэр Бишкека о проекте

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил на пресс-конференции, что решение в покупке квартиры — самостоятельный выбор горожан и муниципалитет не вмешивается в работу частных фирм.

«Когда горожане заключают договоры, они обязаны обсуждать все условия — сроки, коммуникации, ответственность — непосредственно с компанией. Мы не можем гарантировать деятельность частной строительной фирмы или брать на себя ответственность за нее. Но строительство идет, работа видна, и любой желающий может на месте убедиться, что дома действительно строят и заявленные квадратные метры есть. Решения о покупке люди принимают самостоятельно, мы не рекламируем и не вмешиваемся в их отношения с компанией. Информация о проекте включена в Генеральный план», — сказал мэр.

Все объекты, которые строят на территории Бишкека, получают разрешительные документы в соответствии с положением Министерства строительства и архитектуры.

Айбек Джунушалиев

Чтобы получить градостроительное заключение на проектирование, застройщик обязан предоставить технические условия на подключение к городским инженерным сетям. Без таких документов разрешения не выдают.

«Если у строительной компании есть согласованный в Бишкекглавархитектуре проект и заключение государственной экспертизы, значит, у нее есть подтвержденные точки подключения к сетям», — добавил он.

Мэр рекомендовал горожанам обязательно проверять наличие разрешений. По требованиям Минстроя, на каждом объекте должен быть QR-код. Перейдя по ссылке, можно увидеть все разрешительные документы. QR-код получают только те компании, которые реально оформили подключение и прошли все проверки.

Мнение эксперта по недвижимости

Основатель компании по продаже недвижимости OSK и блогер Бактияр Касымалиев отметил, что в данном вопросе необходимо учитывать расчеты компании и условия, при которых будут строить.

из интернета
Фото из интернета. Бактияр Касымалиев
«Мы очень доверчивые люди и верим в светлое будущее. Я отношусь к таким же. Но я всегда спрашиваю у стройкомпаний, какая у них математика. Бизнес должен зарабатывать. В нынешней ситуации я не  представляю, как они зарабатывают», — отметил Бактияр Касымалиев.

По его словам, в Бишкеке средняя себестоимость квадратного метра $700 без учета цены земли. 

Бактияр Касымалиев добавил, что информация о продаже 25 тысяч квартир может быть правдивой, так как процесс регистрации довольно простой.

«Вход очень легкий. Записаться легко, но это не означает, что квартиру реально купили. На данный момент у покупателей минимальные риски. Однако, через пять лет они могут вырасти, потому что все деньги, которые человек откладывал и копил с надеждой, что у него будет квартира, могут встать», — сказал Бактияр Касымалиев.

Он подчеркнул, что перед продажей проект должен пройти обязательную процедуру проверки документов. Необходимо выяснить, стоит ли компания в реестре, есть ли разрешительные документы, включая госэкспертизу. Если их нет, компания не имеет права продавать недвижимость.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351367/
просмотров: 288
