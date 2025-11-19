Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами

В социальных сетях появилась информация, что строительная компания «Кут» продает квартиры без первоначального взноса по беспроцентной рассрочке на шесть лет. Журналист 24.kg отправился на место для выяснения деталей акции.

Квартиры без первоначального взноса

Уточним: несколько дней назад в компании объявили старт продаж, вызвав ажиотаж среди бишкекчан. Они пятый день стоят возле головного офиса компании в попытках оформить договор на недвижимость. На продажу выставили 25 тысяч квартир.Согласно рекламе, покупателям предлагают квартиры под самоотделку от $900 за квадратный метр со сдачей в эксплуатацию через 3,5 года. По расчетам, за однокомнатную квартиру площадью 29 квадратных метров выходит по 32 тысячи 260 сомов в месяц, за двухкомнатную площадью 50 квадратов по 55,6 тысячи сомов.

Пользователи социальных сетей поделились сомнениями насчет данной акции.

Комментарий Минстроя

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ 24.kg сообщили, что у компании все документы в порядке и строительные работы идут поэтапно. В ведомстве отметили, что оно держит под контролем данную ситуацию. Проекты компании рассмотрят на техническом совете и только после этого смогут дать расширенный комментарий.

Что говорят в компании?

Санжар Бекбаев начальник отдела продаж компании «Кут» сообщил журналистам, что это не первая их акция по оформлению сделки без первоначального взноса.

«Cначала покупатели оформляют квартиру и получают договор, если согласны оплатить. В рассрочку без первоначального взноса мы даем на шесть лет, строительство жилого дома завершаем в течение четырех лет», — заявил он.

Сообщается, что объекты будет находиться в 14 километрах от центра Бишкека, возле нового Ошского рынка по Васильевскому тракту.

«Там рядом будет рынок и начнется строительство микрорайона. Это выгодно и нам, и другим строительным компаниям — мы продаем бренд, люди идут к нам. Себестоимость плюс небольшая наценка, и можем продавать вдолгую. У нас девять завершенных объектов», — сказал он.

Что думает мэр Бишкека о проекте

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил на пресс-конференции, что решение в покупке квартиры — самостоятельный выбор горожан и муниципалитет не вмешивается в работу частных фирм.

«Когда горожане заключают договоры, они обязаны обсуждать все условия — сроки, коммуникации, ответственность — непосредственно с компанией. Мы не можем гарантировать деятельность частной строительной фирмы или брать на себя ответственность за нее. Но строительство идет, работа видна, и любой желающий может на месте убедиться, что дома действительно строят и заявленные квадратные метры есть. Решения о покупке люди принимают самостоятельно, мы не рекламируем и не вмешиваемся в их отношения с компанией. Информация о проекте включена в Генеральный план», — сказал мэр.

Все объекты, которые строят на территории Бишкека, получают разрешительные документы в соответствии с положением Министерства строительства и архитектуры. Айбек Джунушалиев

Чтобы получить градостроительное заключение на проектирование, застройщик обязан предоставить технические условия на подключение к городским инженерным сетям. Без таких документов разрешения не выдают.

«Если у строительной компании есть согласованный в Бишкекглавархитектуре проект и заключение государственной экспертизы, значит, у нее есть подтвержденные точки подключения к сетям», — добавил он.

Мэр рекомендовал горожанам обязательно проверять наличие разрешений. По требованиям Минстроя, на каждом объекте должен быть QR-код. Перейдя по ссылке, можно увидеть все разрешительные документы. QR-код получают только те компании, которые реально оформили подключение и прошли все проверки.

Мнение эксперта по недвижимости

Основатель компании по продаже недвижимости OSK и блогер Бактияр Касымалиев отметил, что в данном вопросе необходимо учитывать расчеты компании и условия, при которых будут строить.

Фото из интернета. Бактияр Касымалиев

«Мы очень доверчивые люди и верим в светлое будущее. Я отношусь к таким же. Но я всегда спрашиваю у стройкомпаний, какая у них математика. Бизнес должен зарабатывать. В нынешней ситуации я не представляю, как они зарабатывают», — отметил Бактияр Касымалиев.

По его словам, в Бишкеке средняя себестоимость квадратного метра $700 без учета цены земли.

Бактияр Касымалиев добавил, что информация о продаже 25 тысяч квартир может быть правдивой, так как процесс регистрации довольно простой.

«Вход очень легкий. Записаться легко, но это не означает, что квартиру реально купили. На данный момент у покупателей минимальные риски. Однако, через пять лет они могут вырасти, потому что все деньги, которые человек откладывал и копил с надеждой, что у него будет квартира, могут встать», — сказал Бактияр Касымалиев.

Он подчеркнул, что перед продажей проект должен пройти обязательную процедуру проверки документов. Необходимо выяснить, стоит ли компания в реестре, есть ли разрешительные документы, включая госэкспертизу. Если их нет, компания не имеет права продавать недвижимость.