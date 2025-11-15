Кудайберген Базарбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Казахстане

Кудайберген Базарбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Кыргызстана в Казахстане. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее он занимал должность директора Государственного агентства по делам государственной службы местного самоуправления при кабинете министров.

Родился 13 ноября 1958 года в селе Ат-Баши Нарынской области. В 1982 году окончил Кыргызский государственный университет имени 50-летия СССР по специальности «филология французский язык».

Трудовая деятельность: