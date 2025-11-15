10:05
Кудайберген Базарбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Казахстане

Кудайберген Базарбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Кыргызстана в Казахстане. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее он занимал должность директора Государственного агентства по делам государственной службы местного самоуправления при кабинете министров.

Родился 13 ноября 1958 года в селе Ат-Баши Нарынской области. В 1982 году окончил Кыргызский государственный университет имени 50-летия СССР по специальности «филология французский язык».

Трудовая деятельность:

  • 1982 — секретарь комитета факультета, инструктор Ленинского РК ЛКСМ, заведующий лекторской группой ЦК ЛКСМ Кыргызстана;
  • 1985 — инструктор, заместитель завотделом Ленинского РККП, инструктор Фрунзенского ГККП, завотделом Октябрьского РК КП Кыргызстана;
  • 1990 — первый заместитель председателя Октябрьского райсовета города Фрунзе;
  • 1990 — завсектором государственного организационного отдела, завсектором кадров, завотделом кадров аппарата президента КР;
  • 1993 — заместитель, первый замглавы Первомайской районной госадминистрации Бишкека;
  • 1998 — начальник управления анализа источников дохода и маркетинга мэрии Бишкека;
  • 1999 — вице-мэр Бишкека;
  • 2001 — первый замглавы Октябрьской районной государственной администрации, директор Октябрьского районного комбината санитарной очистки, благоустройства и озеленения, первый замглавы Октябрьской районной администрации мэрии Бишкека;
  • 2007 — руководитель аппарата правительства;
  • 2007 — руководитель аппарата ЦИК КР;
  • 2010 — руководитель центрального аппарата социалистической партии «Ата Мекен»;
  • 2010 — заведующий отделом депутатской фракции «Ата Мекен» Жогорку Кенеша;
  • 2012-2013 — заместитель министра культуры и туризма;
  • с мая 2013-го по октябрь 2016 года — министр социального развития;
  • с января 2020 года — глава отдела мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества аппарата президента КР;
  • 2021 год — стал заведующий отделом работы с гражданским обществом, по делам религий и межэтническим отношениям администрации президента;
  • с 12 октября 2021-го — министр труда, социального обеспечения и миграции;
  • 14 сентября 2023 года назначен директором Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.
