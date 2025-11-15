Кудайберген Базарбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Казахстане

Кудайберген Базарбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Кыргызстана в Казахстане. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.
Ранее он занимал должность директора Государственного агентства по делам государственной службы местного самоуправления при кабинете министров.
Родился 13 ноября 1958 года в селе Ат-Баши Нарынской области. В 1982 году окончил Кыргызский государственный университет имени 50-летия СССР по специальности «филология французский язык».
Трудовая деятельность:
- 1982 — секретарь комитета факультета, инструктор Ленинского РК ЛКСМ, заведующий лекторской группой ЦК ЛКСМ Кыргызстана;
- 1985 — инструктор, заместитель завотделом Ленинского РККП, инструктор Фрунзенского ГККП, завотделом Октябрьского РК КП Кыргызстана;
- 1990 — первый заместитель председателя Октябрьского райсовета города Фрунзе;
- 1990 — завсектором государственного организационного отдела, завсектором кадров, завотделом кадров аппарата президента КР;
- 1993 — заместитель, первый замглавы Первомайской районной госадминистрации Бишкека;
- 1998 — начальник управления анализа источников дохода и маркетинга мэрии Бишкека;
- 1999 — вице-мэр Бишкека;
- 2001 — первый замглавы Октябрьской районной государственной администрации, директор Октябрьского районного комбината санитарной очистки, благоустройства и озеленения, первый замглавы Октябрьской районной администрации мэрии Бишкека;
- 2007 — руководитель аппарата правительства;
- 2007 — руководитель аппарата ЦИК КР;
- 2010 — руководитель центрального аппарата социалистической партии «Ата Мекен»;
- 2010 — заведующий отделом депутатской фракции «Ата Мекен» Жогорку Кенеша;
- 2012-2013 — заместитель министра культуры и туризма;
- с мая 2013-го по октябрь 2016 года — министр социального развития;
- с января 2020 года — глава отдела мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества аппарата президента КР;
- 2021 год — стал заведующий отделом работы с гражданским обществом, по делам религий и межэтническим отношениям администрации президента;
- с 12 октября 2021-го — министр труда, социального обеспечения и миграции;
- 14 сентября 2023 года назначен директором Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.