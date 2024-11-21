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Власть

Почти 1,5 тысячи квартир частные стройкомпании передали на баланс государства

В данный момент на балансе государства 1 тысяча 480 квартир от частных строительных компаний. Об этом на пресс-конференции заявил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, многие фирмы получили участки незаконно, поэтому многие земли возвращены государству, в том числе и часть квартир, построенных на них.

По договору будут переданы квартиры следующих стройкомпаний:

  • СК «Кут» — 720 квартир (срок сдачи дома — 2028 год);
  • ЖК «Дубай» — 121 квартира;
  • ЖК «Мурас Нуру» — 97 квартир;
  • ЖК «Артвин» — 67 квартир;
  • ЖК «Аалам строй» — 31 квартира;
  • СК «Элит Хаус» — 27 квартир;
  • СК «Голден констракшн» — 20 квартир;
  • СК SF building — 20 квартир в одном жилкомплексе и 63 квартиры в другом;
  • ОсОО «Ригель» — 10 квартир;
  • СК «Жибек Сити Констракшн» — 12 квартир.

Фото на главной - из интернета, заставочное.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311809/
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