Почти 1,5 тысячи квартир частные стройкомпании передали на баланс государства

В данный момент на балансе государства 1 тысяча 480 квартир от частных строительных компаний. Об этом на пресс-конференции заявил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, многие фирмы получили участки незаконно, поэтому многие земли возвращены государству, в том числе и часть квартир, построенных на них.

По договору будут переданы квартиры следующих стройкомпаний:

СК «Кут» — 720 квартир (срок сдачи дома — 2028 год);

ЖК «Дубай» — 121 квартира;

ЖК «Мурас Нуру» — 97 квартир;

ЖК «Артвин» — 67 квартир;

ЖК «Аалам строй» — 31 квартира;

СК «Элит Хаус» — 27 квартир;

СК «Голден констракшн» — 20 квартир;

СК SF building — 20 квартир в одном жилкомплексе и 63 квартиры в другом;

ОсОО «Ригель» — 10 квартир;

СК «Жибек Сити Констракшн» — 12 квартир.

Фото на главной - из интернета, заставочное.