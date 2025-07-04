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Общество

В Бишкеке родилась тройня

В Бишкеке 3 июля 2025 года в Городском перинатальном центре родилась тройня путем операции кесарева сечения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

МЗ КР
Фото МЗ КР

По его данным, 22-летняя жительница города Бишкека поступила на 33-й неделе беременности с угрозой ранних родов. Девочки родились весом 2 тысячи 370, 2 тысячи 80 и 2 тысячи 100 граммов.

Состояние роженицы и новорожденных на сегодня стабильное. Дети находятся на респираторной поддержке СРАР через маску. Получают интенсивную терапию, энтеральное питание усваивают.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335251/
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