В Бишкеке родилась тройня

В Бишкеке 3 июля 2025 года в Городском перинатальном центре родилась тройня путем операции кесарева сечения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

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По его данным, 22-летняя жительница города Бишкека поступила на 33-й неделе беременности с угрозой ранних родов. Девочки родились весом 2 тысячи 370, 2 тысячи 80 и 2 тысячи 100 граммов.

Состояние роженицы и новорожденных на сегодня стабильное. Дети находятся на респираторной поддержке СРАР через маску. Получают интенсивную терапию, энтеральное питание усваивают.