Власть

Новый посол Кыргызстана вручил копии верительных грамот в МИД Казахстана

Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана Кудайберген Базарбаев вручил копии верительных грамот в МИД Казахстана. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РК.

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев принял копии верительных грамот от вновь назначенного Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан Кудайбергена Базарбаева, говорится в сообщении.

Чиновник поздравил дипломата и пожелал успехов в работе, выразив уверенность в том, что его деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений между двумя странами.

В ходе беседы было отмечено, что благодаря политической воле глав государств казахско-кыргызские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия. В этом ключе стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание уделено практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в августе текущего года.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график международных мероприятий на предстоящий период.
