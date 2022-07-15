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Общество

Афиша Бишкека на выходные: интересные выставки и разнообразные концерты

Выставки, ярмарки

16-17 июля. Постоянные выставки музея

В Бишкеке после ремонта открыли Исторический музей. Подробнее

Государственный исторический музей, 10.00-18.00.

16-17 июля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-31 июля. Выставка факсимильных копий шедевров мировой живописи

Посетители смогут познакомиться с шедеврами великих мастеров живописи импрессионизма и постимпрессионизма, оценить масштабы их таланта и значимость для сокровищницы мировой культуры. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8-31 июля. Выставка Виктора Сырнева

В этом году художнику исполнилось бы 80 лет, и этой дате посвящена выставка из фонда отдела декоративно-прикладного искусства. Представлено более 100 работ, созданных в разные периоды его творчества. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 июля — 10 августа. Выставка «Цветотерапия»

Представлены 20 живописных полотен, 11 графических работ, 5 скульптур и 15 предметов декоративно-прикладного искусства из фондов КНМИИ. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-25 июля. Международная выставка «Мы вместе»

Свои работы представят художники из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана: Араншы Шаржанов, Шавкат Маматкаримов, Руслан Ибраимов, Бахрамжан Темиров и Азамат Абакиров.

«Галерея М», 10.00-20.00.

Концерты, фестивали

16 июля. Концерт «Молодая опера — молодой балет»

Под аркой с восточной стороны театра для бишкекчан выступят солисты оперы и балета.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.

16 июля. Выступление фолк-группы Dair Ard (Казахстан)

Dair Ard — профессиональный коллектив, играющий ирландский, шотландский и бретонский фолк. В репертуаре группы звучат народные песни на гэльском, английском, бретонском, старофранцузском языках, а также авторские аранжировки Dair Ard исключительно на языках оригинала.

Кафе SomeWhere Bistro, 20.00.

16 июля. Концерт группы John Rock

Любителям панк-рока должно понравиться.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

17 июля. Концерт солистов оперы

Выступление пройдет в рамках вечеров под аркой. Концертмейстер — заслуженная артистка КР Юлия Бабич.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.

16-17 июля. Выступление Аската Жетиген уулу

Музыкант, композитор и поэт Аскат Жетиген уулу в субботу исполнит песни на гитаре, а в воскресенье гости услышат малые эпосы на комузе. Песни и комментарии к ним будут на кыргызском языке, но организаторы уверены, что незнающим язык, тоже будет интересно.

«Мастерская 705», 19.00.

Мастер-классы

16 июля. Йога голоса

Если вам кажется, что ваш голос звучит не так, как вам хотелось бы, и не соответствует вашему внутреннему «я», вам под силу изменить его с помощью упражнений. Регистрация по телефону 0550188233.

Йога-дом «Атма», 14.00.

16 июля. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс проведет художник Кадыр Беков. В стоимость включены материалы. Регистрация по телефону 0557555025.

«Галерея М» (проспект Манаса), 12.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239650/
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