Афиша Бишкека на выходные: интересные выставки и разнообразные концерты

Выставки, ярмарки
16-17 июля. Постоянные выставки музея
В Бишкеке после ремонта открыли Исторический музей. Подробнее
Государственный исторический музей, 10.00-18.00.
16-17 июля. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1-31 июля. Выставка факсимильных копий шедевров мировой живописи
Посетители смогут познакомиться с шедеврами великих мастеров живописи импрессионизма и постимпрессионизма, оценить масштабы их таланта и значимость для сокровищницы мировой культуры. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
8-31 июля. Выставка Виктора Сырнева
В этом году художнику исполнилось бы 80 лет, и этой дате посвящена выставка из фонда отдела декоративно-прикладного искусства. Представлено более 100 работ, созданных в разные периоды его творчества. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1 июля — 10 августа. Выставка «Цветотерапия»
Представлены 20 живописных полотен, 11 графических работ, 5 скульптур и 15 предметов декоративно-прикладного искусства из фондов КНМИИ. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
5-25 июля. Международная выставка «Мы вместе»
Свои работы представят художники из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана: Араншы Шаржанов, Шавкат Маматкаримов, Руслан Ибраимов, Бахрамжан Темиров и Азамат Абакиров.
«Галерея М», 10.00-20.00.
Концерты, фестивали
16 июля. Концерт «Молодая опера — молодой балет»
Под аркой с восточной стороны театра для бишкекчан выступят солисты оперы и балета.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.
16 июля. Выступление фолк-группы Dair Ard (Казахстан)
Dair Ard — профессиональный коллектив, играющий ирландский, шотландский и бретонский фолк. В репертуаре группы звучат народные песни на гэльском, английском, бретонском, старофранцузском языках, а также авторские аранжировки Dair Ard исключительно на языках оригинала.
Кафе SomeWhere Bistro, 20.00.
16 июля. Концерт группы John Rock
Любителям панк-рока должно понравиться.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
17 июля. Концерт солистов оперы
Выступление пройдет в рамках вечеров под аркой. Концертмейстер — заслуженная артистка КР Юлия Бабич.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.
16-17 июля. Выступление Аската Жетиген уулу
Музыкант, композитор и поэт Аскат Жетиген уулу в субботу исполнит песни на гитаре, а в воскресенье гости услышат малые эпосы на комузе. Песни и комментарии к ним будут на кыргызском языке, но организаторы уверены, что незнающим язык, тоже будет интересно.
«Мастерская 705», 19.00.
Мастер-классы
16 июля. Йога голоса
Если вам кажется, что ваш голос звучит не так, как вам хотелось бы, и не соответствует вашему внутреннему «я», вам под силу изменить его с помощью упражнений. Регистрация по телефону 0550188233.
Йога-дом «Атма», 14.00.
16 июля. Мастер-класс по живописи
Мастер-класс проведет художник Кадыр Беков. В стоимость включены материалы. Регистрация по телефону 0557555025.
«Галерея М» (проспект Манаса), 12.00.