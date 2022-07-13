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Общество

В вузах Кыргызстана стартует новая IT-программа

В Кыргызстане стартует новая IT-программа в вузах. Об этом сообщили в пресс-службе Кыргызского государственного технического университета.

По ее данным, состоялось подписание соглашения о создании консорциума семи высших учебных заведений страны и американской IT-школы DevX.

DevX при поддержке Министерства образования и науки запускает 18-месячную программу обучения IT в семи университетах Кыргызстана. Преподавателями являются ведущие специалисты США, работающие в таких компаниях, как Apple, Meta, Microsoft. Так как обучение будет проходить на английском языке, первые два месяца будут посвящены его углубленному изучению, а также основам программирования. Далее учащиеся смогут выбрать одно из семи направлений в сфере IT, на которые будет отведено еще 6 месяцев: Product Owner, UX/UI design, Full-stack, Java developer, Software development engineer in test (SDET), DevOps Data Science and Machine Learning Cybersecurity.

Обучение в DevX основано на практических знаниях при минимуме теории. С первого дня слушатели будут обучаться методологиям разработки продуктов, которые используются в мировой практике. Помимо IT-технических навыков, они обретут и гибкие навыки, которые помогут в прохождении любого интервью.

В вузе добавили, что после получения профессии, следующие 8 месяцев учащихся ждет акселератор DevX, в рамках которого они будут разрабатывать конкретные проекты — стартап-продукты вместо дипломных работ. «Таким образом, выпускники получат реальный опыт работы в команде, что становится главным фактором их конкурентоспособности на рынке труда», — добавили в вузе.

В Минобразования сообщили, что в консорциум вошли Кыргызский государственный технический университет, Ошский государственный университет, Иссык-Кульский государственный университет, Джалал-Абадский государственний университет, Нарынский государственный университет, Таласский государственный университет, Баткенский государственный университет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239522/
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