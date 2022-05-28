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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Алмазбека Атамбаева привезли в частную клинику. В Сети появились фотографии

В социальных сетях появились фотографии, на которых изображено прибытие бывшего президента Алмазбека Атамбаева в частную клинику.

Его адвокат Замир Жоошев эту информацию подтвердил. Он сообщил, что Алмазбека Атамбаева привезли в клинику «Юрфа» на процедуры, поскольку в Национальном центре кардиологии и терапии нет возможности провести определенные виды обследования.

Напомним, Алмазбек Атамбаев был переведен в Наццентр кардиологии и терапии 26 мая.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235107/
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