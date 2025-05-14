Адвокат рассказал, почему Тилекмат Кудайберген уулу (Куренов) хромал в суде

В интернете распространили видео, на котором задержанного активиста Тилекмата Кудайберген уулу (Куренова) привезли в Первомайский районный суд Бишкека. На кадрах видно, что он хромает и передвигается с помощью трости. Кроме того, у него на лице медицинская маска. Пользователи Сети предположили, что активиста избивали спецслужбы.

Адвокат Тилекмата Кудайберген уулу Айбек Турдуев рассказал 24.kg, что его подзащитного никто не избивал. Подследственный хромает из-за «разыгравшейся» старой грыжи — он получает лечение. Защитник заявил, что активиста никто не избивал и следствие проходит в законном русле.

Сегодня Первомайский районный суд столицы рассмотрел решение о продлении меры пресечения в отношении активиста Тилекмата Кудайберген уулу. Его оставили под стражей на два месяца.

ГКНБ 19 апреля сообщил, что разыскиваемый активист Тилекмат Кудайберген уулу доставлен в Бишкек из ОАЭ. По данным спецслужб, находясь за пределами республики, он через аккаунты в соцсетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти. 21 апреля Первомайский районный суд избрал Тилекмату Кудайберген уулу меру пресечения в виде ареста в СИЗО до 19 мая.