Ситуация со свободой слова в Кыргызстане ухудшилась. Исследование экспертов

Ситуация со свободой слова в Кыргызстане имеет тенденцию к ухудшению. Таковы итоги мониторинга экспертов Института Медиа Полиси.

Отмечается, что ситуация со свободой слова в стране остается сложной из-за усиливающегося давления властей, которые демонстрируют нетерпимость к альтернативному мнению и критике, озвучиваемой, в том числе, через СМИ.

Усилились такие вызовы, как массовое применение ферм троллей для онлайн-травли и буллинга активистов, журналистов и СМИ. Это, по мнению аналитиков, делали в целях перевода внимания общества с тем расследований на личности самих журналистов.

В отчете отмечено, что высшее политическое руководство страны консолидирует в своих руках всю полноту власти, исключая систему сдержек и противовесов, фактически устанавливая авторитарную модель управления государством. Этот процесс сопровождается проявлением крайней нетерпимости к альтернативным и критическим мнениям.

При этом чиновники забывают, что наличие альтернативного мнения и возможность свободно его выражать — основа права, и оно должно защищаться государством, провозглашающим на высшем уровне приверженность демократии. В подтверждение этих заявлений власти и лидеры должны отказаться от посягательств и нападок на свободу слова и плюрализм мнений. Высшее руководство в первую очередь должно показать политическую зрелость и мудрость, отказавшись от проявления нетерпимости к альтернативным мнениям.

В ИМП считают, что с подачи и ведома политического руководства страны принимаются попытки уменьшить пространство для работы независимых СМИ и журналистов через ограничивающие законодательные инициативы и применение различных форм давления на прессу и медиаработников.

Все чаще используется функционал карательного аппарата государства.

«Независимые СМИ — важный компонент успешного развития государства и его политического устройства, информирования граждан и мирового сообщества. Последнее доказано в ходе вооруженного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном весной 2021 года. Более того, государство должно обеспечить защиту медиаработников и привлекать к ответственности всех причастных к физическим нападениям на них. Властям следует воздержаться от принятия законодательных инициатив, способных повлиять на свободу слова и свободу выражения мнения в Кыргызстане, пересмотреть уже принятые законодательные меры в этом направлении», — отмечают в ИМП.

Государству важно создать условия для активной и свободной работы журналистов, отказаться от злоупотребления функциями и возможностями правоохранительных органов для оказания давления на СМИ. Из отчета Института Медиа Полиси

В отчете говорится, что политическое руководство и приближенные круги прибегают к услугам ферм троллей для травли неугодных СМИ, журналистов и активистов. Зачастую применяются недопустимые методы наподобие использования языка вражды, навешивания ярлыков, создания образа врага из неугодных медиаработников, активистов, редакций, построения теорий заговора. Это, в свою очередь, повышает градус нетерпимости к СМИ, журналистам и активистам среди общества и создает угрозы их физической и правовой безопасности.

Практика применения государственным аппаратом ферм троллей для онлайн-травли неугодных должна быть искоренена, поскольку это дискредитирует СМИ, журналистов и активистов, повышает недоверие к ним, провоцирует публику к необоснованным

нападкам как онлайн, так и физическим. Из отчета Института Медиа Полиси

Медиаэксперты призывают независимое журналистское сообщество Кыргызстана консолидировать свои

усилия и совместно противодействовать попыткам государства усилить контроль над медиасферой.

ИМП рекомендует сообществу медиаэкспертов и медиаорганизаций усилить работу с донорскими организациями, международными партнерами и зарубежными дипломатическими представительствами через выработку единой позиции по насущным вопросам и постоянное информирование вовлеченных сторон о ситуации в медиасфере республики.