12:51
USD 86.15
EUR 93.07
RUB 1.22
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям октября. Пострадавшие требуют привлечь Сооронбая Жээнбекова

В Бишкеке у здания Первомайского районного суда проходит митинг пострадавших во время беспорядков в октябре 2020 года.

По словам Адылбека Табалдиева, 5 октября он получил ранение в голову. Он и другие присутствующие требуют привлечь к ответственности экс-президента Сооронбая Жээнбекова, а также бывших глав ГКНБ Орозбека Опумбаева и МВД Кашкара Джунушалиева.

«Ранее мы обращались в Генпрокуратуру, но остались без ответа. Нам говорили, что запросы рассматриваются. Мы выходили на митинги и будем выходить. Я получил ранение 5 октября 2020 года, в результате у меня испортилось зрение, я стал больным», — сказал Адылбек Табалдиев.

Участники акции протеста заявили, что не пришли в суд не для поддержки Алмазбека Атамбаева, а для того, чтобы их признали потерпевшими.

5-6 октября 2020-го в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230887/
просмотров: 3216
Версия для печати
Материалы по теме
Дело об изнасиловании девочки. Члена ОПГ по прозвищу Казак оправдали
В Сузаке мужчина убил знакомого и сбежал. Суд приговорил его к 13 годам тюрьмы
Марш за законность. Супругу экс-полпреда президента в Таласе оштрафовали
Дело о событиях в Кой-Таше. Сотрудник спецназа рассказал о переговорах с толпой
Изнасилование 13-летней. Городской суд сократил срок наказания милиционерам
Дело Эмиля Жамгырчиева. Суд направил дело на доследование
В суде рассказали, где в Бишкеке запрещено митинговать
Дело «Кумтора». Тенгиза Болтурука оставили под стражей до марта
Арест врачей. Медикам изменили меру пресечения
Массовые аресты. Орозайым Нарматовой стало плохо в суде
Популярные новости
Микрорайон на&nbsp;месте колонии &#8470;&nbsp;47. Специалисты удивлены проектом будущей стройки Микрорайон на месте колонии № 47. Специалисты удивлены проектом будущей стройки
Как не&nbsp;прослыть &laquo;киргизом&raquo; и&nbsp;выучить госязык в&nbsp;TikTok. Рецепт от&nbsp;Эркайым Алиевой Как не прослыть «киргизом» и выучить госязык в TikTok. Рецепт от Эркайым Алиевой
Лук подорожал. Минсельхоз предлагает временно запретить экспорт продукта Лук подорожал. Минсельхоз предлагает временно запретить экспорт продукта
Массовые аресты. Орозайым Нарматовой изменили меру пресечения Массовые аресты. Орозайым Нарматовой изменили меру пресечения
Бизнес
Население КР&nbsp;достигло 7&nbsp;миллионов человек, а&nbsp;MBANK скачали более 3&nbsp;миллионов раз Население КР достигло 7 миллионов человек, а MBANK скачали более 3 миллионов раз
Итоги акции &laquo;Оплачивай с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ Pay&raquo; в&nbsp;одно касание и&nbsp;побеждай&raquo; Итоги акции «Оплачивай с «ЭЛКАРТ Pay» в одно касание и побеждай»
Как М2М-технологии помогают автоматизировать бизнес и&nbsp;увеличить прибыль Как М2М-технологии помогают автоматизировать бизнес и увеличить прибыль
&laquo;Умный дом&raquo; в&nbsp;Кыргызстане: что входит в&nbsp;систему, что умеет и&nbsp;как работает «Умный дом» в Кыргызстане: что входит в систему, что умеет и как работает
1 февраля, среда
12:49
Депутат просит купить ангиограф для Национального госпиталя Депутат просит купить ангиограф для Национального госпи...
12:36
Для полной газификации Бишкека нужно более 4 миллиардов сомов
12:33
«Газпром» вложил в модернизацию газовой отрасли Кыргызстана 30 миллиардов сомов
12:31
В Панфиловском районе рецепты выписывались на имена умерших пациентов
12:11
556 попугаев из Кыргызстана прошли ветконтроль в российском аэропорту «Пулково»