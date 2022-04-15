Суд по событиям октября. Пострадавшие требуют привлечь Сооронбая Жээнбекова

В Бишкеке у здания Первомайского районного суда проходит митинг пострадавших во время беспорядков в октябре 2020 года.

По словам Адылбека Табалдиева, 5 октября он получил ранение в голову. Он и другие присутствующие требуют привлечь к ответственности экс-президента Сооронбая Жээнбекова, а также бывших глав ГКНБ Орозбека Опумбаева и МВД Кашкара Джунушалиева.

«Ранее мы обращались в Генпрокуратуру, но остались без ответа. Нам говорили, что запросы рассматриваются. Мы выходили на митинги и будем выходить. Я получил ранение 5 октября 2020 года, в результате у меня испортилось зрение, я стал больным», — сказал Адылбек Табалдиев.

Участники акции протеста заявили, что не пришли в суд не для поддержки Алмазбека Атамбаева, а для того, чтобы их признали потерпевшими.

5-6 октября 2020-го в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.