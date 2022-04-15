Услышьте нашу позицию. Почему кыргызстанцы выходят на митинги

В Кыргызстане, в частности в Бишкеке, ни дня не обходится без митингов. Требования, с которыми граждане выходят на акции протеста, самые разные — от прав женщин до снижения цен и приграничных вопросов. С февраля кыргызстанцы также не раз выходили с протестами против боевых действий в Украине. Митинговали и те, кто поддерживает вторжение России в соседнюю страну.

Накануне на митинг против агрессии Таджикистана кыргызстанцы собрались около здания посольства этой страны в Бишкеке. Сегодня акцию протеста устроили сотрудники «Тазалыка».

Читайте по теме Отменить запрет на мирные акции в Бишкеке призывает Human Rights Watch

Руководство страны, к слову, само пришедшее к власти посредством митингов, пытается всячески, если не запретить, но ограничить проведение акций протеста. Участников задерживают, штрафуют и даже временно заключают под стражу. Накануне суд также продлил запрет на организацию митингов на центральной площади и у посольства России в КР до 1 сентября, определив местом их проведения только сквер Максима Горького.

Митинги — это проявление демократии. А их запрет является нарушением базовых прав человека в демократическом обществе. Конституция Кыргызстана запрещает любые ограничения свободы мирных собраний.

Против чего кыргызстанцы протестуют и какие митинги проходили в столице с начала года, 24.kg решило напомнить.

События в Казахстане

В начале января в Казахстане прошли массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в беспорядки, в том числе в Алматы. В соседней стране был введен режим чрезвычайного положения. По запросу президента РК Касым-Жомарта Токаева государства — члены ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения.

Граждане, возмущенные тем, что кыргызские военнослужащие поедут в миротворческую миссию, два дня протестовали у здания «Белого дома».

Они выступали против решения ОДКБ, объясняя это тем, что силы организации можно использовать только при внешней агрессии. «То, что происходит в Казахстане, — это внутренние процессы», — справедливо отмечали митингующие.

В итоге от Кыргызстана в Алматы все же отправили спецназ «Скорпион». Наши военнослужащие охраняли городскую ТЭЦ и вернулись оттуда через неделю.

Свободу Викраму

По обвинению в массовых беспорядках правоохранительные органы Казахстана задержали сотни людей. Среди них оказались и наши соотечественники. Одним из задержанных был музыкант Викрам Рузахунов.

СМИ опубликовали видео, где кыргызстанец признается, что участвовал в беспорядках в Алматы за деньги. Задержанного узнали его коллеги. На кадрах было видно, что мужчину сильно избили, а на камеру он говорит под давлением.

Музыканты и неравнодушные граждане вышли на митинг к зданию посольства Казахстана в Кыргызстане. Они требовали отпустить Викрама Рузахунова, заявив, что он не мог участвовать в каких-либо противоправных мероприятиях.

К участникам акции протеста пришел председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он также подтвердил, что Викрам Рузахунов не является террористом и не принимал участия в беспорядках. К освобождению кыргызстанца подключились многие госорганы КР, Викрама Рузахунова отпустили, он вернулся на родину 10 января.

По приезде выяснилось, что Викрам Рузахунов во время задержания получил серьезные травмы. По факту пыток музыканта возбуждено уголовное дело.

Сторонники Алмазбека Атамбаева

Митинги в поддержку бывшего президента Алмазбека Атамбаева не прекращаются уже третий год.

Алмазбека Атамбаева задержали в августе 2019 года в селе Кой-Таш. Ему инкриминируют ряд обвинений, в числе которых убийство, коррупция и организация массовых беспорядков.

Сторонники и родственники бывшего главы государства требуют его освобождения.

На очередной митинг они вышли 11 апреля. Заявили, что в страну приехал Максим Бакиев — сын беглого президента КР Курманбека Бакиева.

Убийство Лимонти

Митинговать у суда до начала заседания стало традицией. С переменным успехом выходят то родственники потерпевших, то — подсудимых.

Протестовали и сторонники Талгата Шамиева, обвиняемого в убийстве кримавторитета Алмаза Сулайманова по прозвищу Лимонти. Около 150 человек требовали освободить подсудимого.

Участники акции протеста давили на то, что с момента содержания Шамиева под стражей прошло больше года, а по закону его не имеют право держать в СИЗО столь длительное время. В суде ситуацию объяснили: разбирательство по этому делу началось только в марте 2021 года. А это значит, что на тот момент срок содержания Талгата Шамиева в СИЗО еще не истек.

В итоге суд признал Талгата Шамиева виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Блогеры и журналисты

С начала года возбуждено три уголовных дела против СМИ и журналистов. Под давление попали также некоторые блогеры. В поддержку необоснованно и незаконно привлеченных к ответственности активистов и журналистов также организовано несколько митингов и акций протеста.

В январе возбуждено уголовное дело на журналиста-расследователя Болота Темирова. В его офис ворвались сотрудники милиции. Его и акына Болота Назарова задержали и обвинили в изготовлении наркотиков.

Экспертиза показала, что в организме Болота Темирова не найдено наркотических веществ.

Представители СМИ организовали митинг в поддержку журналиста и акына. Акция протеста началась около МВД, а позже переместилась к зданию суда. Обоих отпустили, но суд признал их задержание законным и обоснованным.

Фото 24.kg. Болот Темиров

В феврале был митинг в поддержку члена партии «Бутун Кыргызстан» Мирлана Ураимова. Его задержали сотрудники ГКНБ и обвинили в публичных призывах к насильственному захвату власти. В соцсети опубликовали пост, который якобы написан под ником Mirlan Uraimov.

Читайте по теме Когда свобода слова пустой звук для окружения Садыра Жапарова

Задержанный не признает свою вину и уверяет, что его аккаунт давно взломали. Суд водворил обвиняемого в СИЗО.

Митингующие требовали отпустить активиста под домашний арест.

В январе и феврале проходили митинги у здания Kaktus.media. До этого Генпрокуратура возбудила уголовное дело за перепечатку публикации по конфликту на кыргызско-таджикской границе.

Участники акции протеста требовали закрыть ресурс, объявить его, а также Kloop и «Азаттык» иностранными агентами.

Фото 24.kg. Митинг у Kaktus.media

В марте журналисты и активисты выходили на митинг в поддержку Next TV. Гендиректора телеканала Таалая Дуйшенбиева обвинили в разжигании межнациональной розни. СМИ привлекают к ответственности за перепечатку публикации о том, что Кыргызстан готов оказать помощь России и отправить своих военных в Украину.

В публикации указывалось, что кыргызские военные также готовы принимать участие в так называемой спецоперации, проводимой Россией.

Сторонники главы телеканала выходили на митинг с требованием выпустить его. Однако Таалая Дуйшенбиева оставили под стражей до мая.

Ситуация в Украине

Читайте по теме Имущество под снос. В Бишкеке со скандалом демонтировали гаражный кооператив

Митинги в поддержку Украины и России продолжаются с февраля, несмотря на временный запрет . Их проводят не только в специально отведенном месте — сквере имени Горького, но и около посольств России и Украины.

На акции выходят простые граждане, политики и правозащитники. Последних, кстати, задерживали и составляли в отношении них акты. Адвоката Нурбека Токтакунова вообще посадили на пять суток в камеру предварительного заключения.

Правозащитников Динару Ошурахунову, Азизу Абдирасулову и активиста Ондуруша Токтонасырова оправдали по статье «Мелкое хулиганство», но признали виновными в неповиновении требованиям сотрудников милиции. Всех троих оштрафовали на 3 тысячи сомов.

Фото 24.kg. Азиза Абдирасулова и Ондуруш Токтонасыров

Бывший начальник УВД Ошской области Абдылда Капаров приехал на митинг на лошади. Он устроил акцию в поддержку президента России Владимира Путина около Дома правительства.

Милиционеры доставили его в УВД Первомайского района столицы, а после разъяснительной беседы отпустили.

Снос гаражей

В марте протестовали жители южных микрорайонов Бишкека.

Они выступали против сноса гаражного кооператива и даже поскандалили с милиционерами. Не согласные с решением мэрии бишкекчане встали у входа в кооператив и пытались не пропускать спецтехнику.

Участники акции протеста объясняли свои действия тем, что этими гаражами они владеют по 40-50 лет, а теперь их имущество выкидывают на улицу.

Городские власти аргументировали свое решение о сносе тем, что гаражи препятствуют реконструкции дорог.

Ситуация на границе

Накануне в Бишкеке также прошла акция протеста против военной агрессии Таджикистана в отношении Кыргызстана. Участники митинга призывали власти соседней страны прекратить применять силу и обстреливать жителей Баткенской области.

На плакатах у них были лозунги: «Баткен — наша земля!», «Стоп, Рахмон, агрессор».

По последней информации МВД, в 2021 году в столице прошел 501 митинг. Их количество увеличилось почти в два раза по сравнению с 2020-м. Данных за 2022 год у милиции пока нет.

В 2021-м внушительное количество мирных собраний — 64,9 процента — проходило в Бишкеке. Такие данные приводит правозащитный центр «Кылым шамы». Отмечается, что в прошлом году увеличилось количество мирных акций, организаторами которых являлись рядовые граждане, на 9,8 процента. А вот количество митингов, организованных партиями, заметно снизилось — на 10,1 проце