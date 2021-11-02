Желающим поехать в РФ советуют вакцинироваться российскими препаратами

Посольство КР в РФ рекомендует гражданам, желающим поехать в Россию, вакцинироваться российскими препаратами, сертифицированными на территории страны пребывания.

Такое обращение диппредставительство распространило после публикаций в социальных сетях и СМИ о трудностях, испытываемых кыргызстанцами при устройстве на работу в Москве. Связаны они с отсутствием признания в РФ сертификатов Кыргызстана о вакцинации.

Министерство иностранных дел пытается исправить ситуацию. Образцы сертификатов КР о вакцинации с просьбой об их признании на территории России по дипломатическим каналам были препровождены в уполномоченные органы Российской Федерации. Вопрос поднимается на встречах посольства КР в РФ в МИД России.

По информации российской стороны, обращение находится на рассмотрении соответствующих компетентных органов РФ, и процедура признания сертификатов КР о вакцинации еще не завершена. При этом подчеркивается, что до настоящего времени в России еще не признан ни один из иностранных сертификатов.

«С учетом вышеизложенного во избежание трудностей при найме на работу в РФ и получении QR-кодов посольство считает целесообразным соотечественникам, намеревающимся прибыть в Россию на работу, прохождение вакцинации в РФ российскими препаратами, сертифицированными на территории страны пребывания», — говорится в сообщении.