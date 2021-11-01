Суд по событиям в Кой-Таше никак не начнется: заболел судья

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

До начала заседания стало известно, что судья Азирет Медеров заболел. В связи с этим рассмотрение дела отложено на 3 ноября.

Отметим, что судебное разбирательство по этому уголовному делу не могут закончить уже два года. Сначала дело рассматривалось в закрытом режиме, после сменился судья, а затем Алмазбеку Атамбаеву назначили судебно-медицинскую экспертизу. Она длилась несколько месяцев. Теперь суд откладывается то из-за неявки адвокатов, то из-за отсутствия обвиняемых. В частности, бывший глава государства Алмазбек Атамбаев отказывается присутствовать на процессах, ссылаясь на плохое самочувствие.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.