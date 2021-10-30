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Общество

Власти КР выразили соболезнования в связи с кончиной писателя Мара Байджиева

Власти Кыргызстана выразили соболезнования в связи с кончиной писателя и драматурга Мара Байджиева. Пресс-служба главы государства распространила некролог.

В сообщении отмечено, что Мар Ташимович известен общественности как драматург, прозаик, журналист, писатель, литературовед, переводчик, режиссер театра и кино.

Драматургом Маром Байджиевым создан ряд пьес, с успехом ставившихся на сценах театров Москвы, Ленинграда, Германии, Польши, Чехословакии, Румынии, Австрии, Венгрии, Финляндии, Швеции, Канады, Монголии и других стран. Это пьесы — «Возмужавшие», «Дуэль», «Мы — мужчины», «Праздник в каждом доме», «Жених и невеста», «Древняя сказка», «Но все-таки», «Криминальный случай», «Старая дева выходит замуж». Особым успехом пользовалась пьеса «Дуэль», переведенная на десятки языков и обошедшая сцены многих театров СССР. По ее сюжету созданы две оперы и снят кинофильм «Ливень» на студии «Узбекфильм» в 1979 году.

Мар Байджиев стоял у истоков кыргызского кино, фильмы, снятые по его сценариям, удостоены высших дипломов на Всемирных и Всесоюзных кинофестивалях.

По его сценариям сняты художественные и телевизионные фильмы: «Потомок белого барса» («Кыргызфильм»), «Чужое счастье» («Узбекфильм»), «Ливень» («Узбекфильм»), «Нокдаун» («Кыргызфильм»), «Поезд дураков» («Кыргызфильм»), «Окуя» («Кыргызфильм»), «Золотая осень» («Кыргызфильм»), «Новогодняя ночь» («Казахфильм»), «Мы — мужчины» (ЦТ Москва). При съемках фильмов «Окуя» и «Поезд дураков» Мар Байджиев выступал также в качестве режиссера.

Весомый вклад Мар Байджиев внес в изучение и пропаганду эпоса «Манас» — он автор первого документального фильма о нем.

В Национальной библиотеке КР он организовал картинные галереи, посвящнные «Манасу» и малым кыргызским эпосам, учредил премии имени репрессированных манасоведов, издал энциклопедический трехтомник эпоса «Манас» на русском и английском языках.

В 2008 году Мар Байджиев художественно переложил эпос «Манас» с кыргызского на русский язык по вариантам Сагымбая Орозбакова, Саякбая Каралаева и других сказителей эпоса, переводил произведения Д.Фурманова, пьесы А.Чехова, Ж.Кокто, в своем переводе поставил на кыргызской сцене трагедию В.Шекспира «Антоний и Клеопатра».

За многолетнюю творческую деятельность Мар Байджиев награжден орденами «Манас» III степени и «Данакер».

Мар Байджиев, внесший большой вклад в развитие культурной, социальной и политической жизни Кыргызстана, вошедший в число лучших людей в истории страны, навсегда останется в памяти человеком высокого интеллекта, человечности и патриотизма.

«Яркий образ Мара Байджиева навсегда останется в сердцах нашего народа. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», говорится в сообщении.

Мар Байджиев скончался накануне на 86 году жизни.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212239/
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