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Общество

К юбилею Мара Байджиева. Интересные факты из жизни писателя

Фото из интернета. Мар Байджиев

Сегодня исполнилось бы 110 лет журналисту, переводчику, режиссеру, народному писателю Кыргызстана Мару Байджиеву. Он, несомненно, внес значительный вклад в культуру и литературу страны.

24.kg предлагает пять фактов из жизни и творчестве писателя.

1
Международное признание его пьес

Пьесы Мара Байджиева играли на сценах в более чем 270 театрах по всему миру — России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Украины, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, а также Германии, Польши, Венгрии, Финляндии, Швеции, Канады, Коста-Рики, Монголии и других.

Кроме того, его рассказы и повести также переведены на многие языки.

2
Вклад в изучение и пропаганду эпоса «Манас»

В 2008 году Мар Байджиев сделал художественный перевод эпоса с кыргызского на русский язык по вариантам Сагынбая Орозбакова и Саякбая Каралаева.

Он автор первого документального фильма о «Манасе» (1961, режиссер Лиля Турусбекова), организовывал картинные галереи, учредил премии имени репрессированных манасоведов Евгения Поливанова, Ташима Байджиева и Зияша Бектенова, издал энциклопедию эпоса и не только.

3
Многосторонняя деятельность в сфере культуры

Мар Байджиев пробовал себя на актерском поприще, работал главным редактором студии «Кыргызфильм», был заместителем начальника управления по делам искусств, главным редактором репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры, собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Кыргызстану.

Переводил произведения, статьи, пьесы, поставил на кыргызской сцене трагедию Уильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра».

Собственные произведения начал писать еще студентом.

Мар Байджиев стоял у истоков кыргызского кино. По его сценариям сняты киноленты. Самая известная — «Потомок белого барса» режиссера Толомуша Океева. При съемках фильмов «Окуя» и «Поезд дураков» выступал также в качестве режиссера.

4
Участие в политической жизни республики

В 1990-1995 годах Мар Байджиев был депутатом Жогорку Кенеша, где принимал участие в написании первой Конституции Кыргызстана. Настоял на том, чтобы русский язык стал официальным.

Участвовал в разработке законов о средствах массовой информации, о деятельности журналистов и многих других.

Выступал за необходимость преподавать историю религии в школах, чтобы молодежь не стала фанатиками.

5
Награды и звания

За большой вклад в развитие литературы Мар Байджиев удостоен званий заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР и народного писателя Кыргызстана. Был отличником кинематографии СССР.

Обладатель орденов «Манас» III степени (за большой вклад в кыргызскую национальную культуру) и «Данакер» (за активную законотворческую деятельность, заслуги в проведении социально-экономических реформ в республике, а также в ознаменование 70-летия Жогорку Кенеша), статуэтки «Ак илбирс», межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества» за 2018 год и других.

из интернета
Фото из интернета. Именная плита Мара Байджиева на Аллее славы в Бишкеке

В 2017-м на кыргызской Аллее славы установили плиту с отпечатками ладоней и ног Мара Байджиева.

Скончался писатель 29 октября 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323579/
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