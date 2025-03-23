К юбилею Мара Байджиева. Интересные факты из жизни писателя

Сегодня исполнилось бы 110 лет журналисту, переводчику, режиссеру, народному писателю Кыргызстана Мару Байджиеву. Он, несомненно, внес значительный вклад в культуру и литературу страны.

24.kg предлагает пять фактов из жизни и творчестве писателя.

1 Международное признание его пьес Международное признание его пьес

Пьесы Мара Байджиева играли на сценах в более чем 270 театрах по всему миру — России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Украины, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, а также Германии, Польши, Венгрии, Финляндии, Швеции, Канады, Коста-Рики, Монголии и других.

Кроме того, его рассказы и повести также переведены на многие языки.

2 Вклад в изучение и пропаганду эпоса «Манас» Вклад в изучение и пропаганду эпоса «Манас»

В 2008 году Мар Байджиев сделал художественный перевод эпоса с кыргызского на русский язык по вариантам Сагынбая Орозбакова и Саякбая Каралаева.

Он автор первого документального фильма о «Манасе» (1961, режиссер Лиля Турусбекова), организовывал картинные галереи, учредил премии имени репрессированных манасоведов Евгения Поливанова, Ташима Байджиева и Зияша Бектенова, издал энциклопедию эпоса и не только.

3 Многосторонняя деятельность в сфере культуры Многосторонняя деятельность в сфере культуры

Мар Байджиев пробовал себя на актерском поприще, работал главным редактором студии «Кыргызфильм», был заместителем начальника управления по делам искусств, главным редактором репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры, собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Кыргызстану.

Переводил произведения, статьи, пьесы, поставил на кыргызской сцене трагедию Уильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра».

Собственные произведения начал писать еще студентом.

Мар Байджиев стоял у истоков кыргызского кино. По его сценариям сняты киноленты. Самая известная — «Потомок белого барса» режиссера Толомуша Океева. При съемках фильмов «Окуя» и «Поезд дураков» выступал также в качестве режиссера.

4 Участие в политической жизни республики Участие в политической жизни республики

В 1990-1995 годах Мар Байджиев был депутатом Жогорку Кенеша, где принимал участие в написании первой Конституции Кыргызстана. Настоял на том, чтобы русский язык стал официальным.

Участвовал в разработке законов о средствах массовой информации, о деятельности журналистов и многих других.

Выступал за необходимость преподавать историю религии в школах, чтобы молодежь не стала фанатиками.

5 Награды и звания Награды и звания

За большой вклад в развитие литературы Мар Байджиев удостоен званий заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР и народного писателя Кыргызстана. Был отличником кинематографии СССР.

Обладатель орденов «Манас» III степени (за большой вклад в кыргызскую национальную культуру) и «Данакер» (за активную законотворческую деятельность, заслуги в проведении социально-экономических реформ в республике, а также в ознаменование 70-летия Жогорку Кенеша), статуэтки «Ак илбирс», межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества» за 2018 год и других.

Фото из интернета. Именная плита Мара Байджиева на Аллее славы в Бишкеке

В 2017-м на кыргызской Аллее славы установили плиту с отпечатками ладоней и ног Мара Байджиева.

Скончался писатель 29 октября 2021 года.