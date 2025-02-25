На 86-м году жизни скончался народный поэт Нурпаис Жаркынбаев

На 86-м году жизни 23 февраля 2025 года скончался народный поэт Кыргызской Республики Нурпаис Жаркынбаев. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Нурпаис Жаркынбаев родился 15 января 1939 года в селе Кара-Чий Джумгальского района.

Много лет работал корректором, литературным сотрудником, заведующим отделом, заместителем редактора газеты «Ленинчил жаш». Был редактором отдела науки и культуры журнала «Кыргызстан коммунисти», заведующим отделом литературы и искусства республиканской газеты «Советский Кыргызстан», занимал должность научного редактора главной редакции Кыргызской энциклопедии.

Он автор таких произведений, как «Жаштык жазы» (1966), «Омурлор тоодон башталат» (1970), «Чабалекей» (1972), «Журок тартуулары» (1974), «Тундо кимдер уктабайт» (1976), «Бешик ыргагы» (1979), «Мезгил бийиги» (1984), «Азаматсын жылкычы» (1985), «Кыргыз кочу» (1987), «Танкы торгой» (1989), «Бучурлор жарылганда» (2001), «Кыргыз кочү: Поэмалар» (2007) и других.

Произведения Нурпаиса Жаркынбаева переведены на казахский, каракалпакский, молдавский, украинский, узбекский, уйгурский и другие языки.

24.kg выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного и разделяет горечь невосполнимой утраты.