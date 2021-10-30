Скончался легендарный диктор телевидения Игорь Кириллов

Скончался диктор, журналист, народный артист СССР Игорь Кириллов. Об этом сообщил «Первый канал».

«Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу «Время». И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова «диктор». Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. Игорю Леонидовичу было 89 лет», — говорится в сообщении.

Игорь Кириллов начал телевизионную карьеру с должности помощника режиссера. Через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. Игорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать. «В тот же день, не успев даже опомниться, уже вел свой первый прямой эфир на многомиллионную советскую аудиторию. А еще через неделю рассказывал всей стране новости поистине космического масштаба. На многие десятилетия он запомнил каждое слово того сообщения: «Третьего октября 1957 года в Советском Союзе запущен первый искусственный спутник Земли». В апреле 1961-го именно Игорь Кириллов сообщил и о полете Юрия Гагарина», — отметил «Первый канал».