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Общество

В Баткене введен запрет на продажу спиртного после 21.00

В Баткене введен запрет на продажу спиртного в ночное время. Соответствующее решение принято на заседании городского кенеша накануне, 26 октября. Об этом сообщает госадминистрация региона.

Уточняется, что запрет на продажу спиртных напитков введен с 21.00 до 9.00.

В заявлении горкенеша отмечается, что такое постановление принято с целью сохранения общественного порядка на территории города. Еще одной причиной было названо отключение электричества в темное время суток.

Кроме того, ввести подобный временный мораторий просило отделение внутренних дел Баткена, так как в последнее время отмечается тенденция роста преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211799/
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