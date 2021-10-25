Астрономы сфотографировали экзопланету на расстоянии больше 400 световых лет

Международная группа ученых обнаружила одну из самых молодых когда-либо найденных планет вне Солнечной системы. Телескопу из гавайской обсерватории удалось сделать ее фото. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, впервые планету под названием 2M0437b заметили в 2018 году. Ее изучали с помощью различных телескопов. Планета располагается в созвездии Тельца, что примерно в 450 световых годах от Земли.

Фото из интернета. Планета 2M0437b

Она имеет более широкую орбиту, чем планеты Солнечной системы, что облегчает наблюдение. Однако для того, чтобы компенсировать искажение изображения из-за атмосферы Земли, ученым необходима сложная адаптивная оптика.

Исследователи подсчитали, что планета в несколько раз массивнее Юпитера. С помощью телескопа Hubble, который должны запустить 18 декабря 2021-го, планируется дальнейшее изучение экзопланеты. В частности, ученые хотят выяснить, какие газы есть в атмосфере 2M0437b.