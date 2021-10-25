00:39
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Общество

Астрономы сфотографировали экзопланету на расстоянии больше 400 световых лет

Международная группа ученых обнаружила одну из самых молодых когда-либо найденных планет вне Солнечной системы. Телескопу из гавайской обсерватории удалось сделать ее фото. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, впервые планету под названием 2M0437b заметили в 2018 году. Ее изучали с помощью различных телескопов. Планета располагается в созвездии Тельца, что примерно в 450 световых годах от Земли.

из интернета
Фото из интернета. Планета 2M0437b

Она имеет более широкую орбиту, чем планеты Солнечной системы, что облегчает наблюдение. Однако для того, чтобы компенсировать искажение изображения из-за атмосферы Земли, ученым необходима сложная адаптивная оптика.

Исследователи подсчитали, что планета в несколько раз массивнее Юпитера. С помощью телескопа Hubble, который должны запустить 18 декабря 2021-го, планируется дальнейшее изучение экзопланеты. В частности, ученые хотят выяснить, какие газы есть в атмосфере 2M0437b.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211570/
просмотров: 487
Версия для печати
Материалы по теме
Вернулись на Землю. Российские актеры закончили съемки фильма в космосе
Телескоп Hubble запечатлел столкновение двух галактик
Впервые! Российские актеры отправились в космос для съемок фильма «Вызов»
Космический зонд BepiColombo передал первое изображение поверхности Меркурия
Американские ученые воссоздали лица трех древнеегипетских мумий
Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября
Ученые впервые спустились в «Колодец ада» в Йемене. Что нашли
Кыргызстанские ученые запатентовали способ лечения облысения
SpaceX отправила на орбиту четырех туристов. Они будут в космосе три дня
SpaceX объявила дату первой гражданской космической миссии
Популярные новости
Ребенок на&nbsp;уроке захотел в&nbsp;туалет, учитель не&nbsp;пустил. Чиновники разбираются Ребенок на уроке захотел в туалет, учитель не пустил. Чиновники разбираются
В&nbsp;Москве вновь кыргызстанцев не&nbsp;выпускают из&nbsp;аэропорта. Комментарий посольства В Москве вновь кыргызстанцев не выпускают из аэропорта. Комментарий посольства
Неделя-24. Президентское соло и&nbsp;возвращение коррупции в&nbsp;Кыргызстан Неделя-24. Президентское соло и возвращение коррупции в Кыргызстан
Госбольницы&nbsp;&mdash; не&nbsp;частные клиники! Глава Минздрава начинает проверку главврачей Госбольницы — не частные клиники! Глава Минздрава начинает проверку главврачей
Бизнес
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
26 октября, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 октября, понедельник
23:50
Xpeng анонсировала электромобиль, который сможет летать и ездить по дорогам
23:20
Астрономы сфотографировали экзопланету на расстоянии больше 400 световых лет
23:02
COVID-19. Впервые опубликовано фото дельта-штамма
22:48
Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 612 тысяч сомов
22:24
Мешают всем. В Бишкеке водителей маршруток просят не брать людей на перекрестках