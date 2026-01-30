Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Astrophysical Journal Letters. Она похожа на Землю и получила название HD 137010 b.

Фото NASA . Планета HD 137010 b

Планета вращается вокруг звезды, которая очень напоминает Солнце. По оценкам специалистов, открытая планета всего на 6 процентов больше Земли. Орбитальный период на ней длится около 355 дней — почти столько же, сколько и земной год.

Чтобы ее найти, специалисты использовали полученные еще в 2017 году данные миссии К2 космического телескопа NASA «Кеплер». Астрономы заметили объект в тот момент, когда он проходил перед своей звездой и ослабил ее свечение.

По словам ученых, планета с вероятностью 50 процентов находится в обитаемой зоне своей звезды, которая немного холоднее и тусклее нашего Солнца. Из-за этого условия на поверхности напоминают марсианские, а температура там может достигать -70 по Цельсию.

«Что особенно интересно в этой планете, так это то, что ее звезда находится примерно в 150 световых годах от Солнечной системы. Следующая лучшая планета в обитаемой зоне вокруг звезды, похожей на Солнце, Kepler-186f, находится примерно в четыре раза дальше и в 20 раз тусклее», — прокомментировала исследовательница из Университета Южного Квинсленда (USQ) в Австралии доктор Челси Хуанг.

По ее словам, близость звезды сделает этот объект первой целью для изучения с помощью телескопов следующего поколения.