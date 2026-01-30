16:31
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Техноблог

Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Astrophysical Journal Letters. Она похожа на Землю и получила название HD 137010 b.

NASA
Фото NASA . Планета HD 137010 b

Планета вращается вокруг звезды, которая очень напоминает Солнце. По оценкам специалистов, открытая планета всего на 6 процентов больше Земли. Орбитальный период на ней длится около 355 дней — почти столько же, сколько и земной год.

Чтобы ее найти, специалисты использовали полученные еще в 2017 году данные миссии К2 космического телескопа NASA «Кеплер». Астрономы заметили объект в тот момент, когда он проходил перед своей звездой и ослабил ее свечение. 

По словам ученых, планета с вероятностью 50 процентов находится в обитаемой зоне своей звезды, которая немного холоднее и тусклее нашего Солнца. Из-за этого условия на поверхности напоминают марсианские, а температура там может достигать -70 по Цельсию.

«Что особенно интересно в этой планете, так это то, что ее звезда находится примерно в 150 световых годах от Солнечной системы. Следующая лучшая планета в обитаемой зоне вокруг звезды, похожей на Солнце, Kepler-186f, находится примерно в четыре раза дальше и в 20 раз тусклее», — прокомментировала исследовательница из Университета Южного Квинсленда (USQ) в Австралии доктор Челси Хуанг.

По ее словам, близость звезды сделает этот объект первой целью для изучения с помощью телескопов следующего поколения.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/359859/
просмотров: 599
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые из Кембриджа обнаружили признаки жизни на планете в созвездии Льва
Впервые на планете Земля 2029 год станет короче всех остальных
Парад планет смогут увидеть жители Земли 21 января
29 июля 2022 года стало самым коротким днем в истории планеты
Астрономы обнаружили новую экзопланету размером с Юпитер
Европейские ученые нашли экзопланету в форме мяча для регби
Астрономы нашли крупнейшее скопление планет-сирот в Млечном Пути
Астрономы сфотографировали экзопланету на расстоянии больше 400 световых лет
Почти 140 новых малых планет нашли ученые в Солнечной системе
Популярные новости
Только безмозглый человек верит в&nbsp;безопасность WhatsApp, заявляет Павел Дуров Только безмозглый человек верит в безопасность WhatsApp, заявляет Павел Дуров
Первый гаджет, выпущенный в&nbsp;2026&nbsp;году, представила корпорация Apple Первый гаджет, выпущенный в 2026 году, представила корпорация Apple
Samsung представила эксклюзивный Galaxy Z&nbsp;Flip7 Olympic Edition Samsung представила эксклюзивный Galaxy Z Flip7 Olympic Edition
Lenovo выпустит первые игровые Arm-ноутбуки Lenovo выпустит первые игровые Arm-ноутбуки
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
30 января, пятница
16:30
В 2025 году в Кыргызстане изготовили более 11 тысяч дорожных знаков В 2025 году в Кыргызстане изготовили более 11 тысяч дор...
16:20
«Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
15:37
Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
15:30
На таджикско-афганской границе силовики РТ ликвидировали троих контрабандистов
15:25
В КР хотят узаконить цифровые доказательства и арест криптоактивов