На Иссык-Куле продолжают борьбу с браконьерами: опять нашли незаконные сети

На озере Иссык-Куль продолжают борьбу с браконьерством, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, в ходе проведенного рейда по акватории озера Иссык-Куль сотрудниками Иссык-Кульского территориального управления было обнаружено 12 синтетических рыболовных сетей общей длиной 1 тысяча 200 метров. Снасти для незаконного лова рыбы выявлены на участке озера между городом Балыкчи и селом Сары-Камыш. Сети уничтожены.

Инспекторы составили акт о незаконной ловле сига и судака, обнаруженных сотрудниками Каракольского РОВД в поселке Пристань-Пржевальск. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 777 тысяч 700 сомов. В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по возмещению ущерба.