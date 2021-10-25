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Общество

На Иссык-Куле продолжают борьбу с браконьерами: опять нашли незаконные сети

На озере Иссык-Куль продолжают борьбу с браконьерством, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, в ходе проведенного рейда по акватории озера Иссык-Куль сотрудниками Иссык-Кульского территориального управления было обнаружено 12 синтетических рыболовных сетей общей длиной 1 тысяча 200 метров. Снасти для незаконного лова рыбы выявлены на участке озера между городом Балыкчи и селом Сары-Камыш. Сети уничтожены.

Инспекторы составили акт о незаконной ловле сига и судака, обнаруженных сотрудниками Каракольского РОВД в поселке Пристань-Пржевальск. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 777 тысяч 700 сомов. В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по возмещению ущерба.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211454/
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