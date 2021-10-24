Amnesty International: Пандемия COVID-19 как способ ограничить свободу слова

Международная правозащитная группа Amnesty International заявляет, что пандемия коронавирусной инфекции повлияла на свободу слова во всем мире. Об этом говорится в отчете организации.

Уточняется, что власти во многих странах мира используют сложившуюся ситуацию для того, чтобы ограничить свободу слова и остановить критику мер, которые они принимают для борьбы с коронавирусом.

Эксперты отмечают, что ограниченный доступ к научной и сбалансированной информации, а также политическое противостояние привели к широкому распространению теорий заговора, а как следствие, к отказу людей от вакцинации, ношения масок, соблюдения социальной дистанции и других мер.

«Споры об эффективности тех или иных вакцин стали инструментом в геополитической борьбе между государствами. Все это повлияло на перегрузку системы здравоохранения во многих странах, привело к многочисленным смертям, а также подорвало доверие общества к СМИ и властям в целом», — говорится в отчете.

В Amnesty International считают, что власти некоторых государств использовали пандемию COVID-19 в качестве предлога для того, чтобы зачистить информационное пространство от критики, политической оппозиции и независимых СМИ.

Ограничение свободы слова, распространение дезинформации о пандемии, а также ограничительные меры стали использоваться в политических целях без оглядки на судьбы людей.