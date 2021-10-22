Восстановление Баткена. Вопрос качества построенных домов остается открытым

Вопрос качества построенных в Баткене домов для пострадавших в ходе вооруженного конфликта с Таджикистаном остается открытым. Об этом на круглом столе по восстановлению Баткена сообщила представитель «Интербилим» Гульгакы Мамасалиева.
По ее словам, на сегодня 98 жителей Лейлекского района вселились в новые дома. В Баткенском районе в 40 домов вселились только 37 семей, остальные проживают у родственников и соседей.
Она отметила, что технические паспорта выдадут после технической экспертизы новых домов.
По информации «Интербилим», 140 семей, у которых сгорели дома, получили по 100 тысяч сомов.
«Не знаем, насколько качественные эти дома. Мы не видели сертификатов на пожаростойкость и другие документы», — добавила Гульгакы Мамасалиева.
Она заметила, что кабмин еще не выплатил компенсации по утерянным вещам и домашнему скоту. «Таких семей — 298», — заявила представитель «Интербилим».