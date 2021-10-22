Восстановление Баткена. Вопрос качества построенных домов остается открытым

Вопрос качества построенных в Баткене домов для пострадавших в ходе вооруженного конфликта с Таджикистаном остается открытым. Об этом на круглом столе по восстановлению Баткена сообщила представитель «Интербилим» Гульгакы Мамасалиева.

По ее словам, на сегодня 98 жителей Лейлекского района вселились в новые дома. В Баткенском районе в 40 домов вселились только 37 семей, остальные проживают у родственников и соседей.

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«Всем построили одинаковые дома общей площадью 109 квадратных метров. Но у кого-то раньше был дом побольше, у кого-то поменьше. В результате у 24 семей условия жизни улучшились, у 81 ухудшились. Думаем, им надо компенсировать это», — сказала Гульгакы Мамасалиева.

Она отметила, что технические паспорта выдадут после технической экспертизы новых домов.

По информации «Интербилим», 140 семей, у которых сгорели дома, получили по 100 тысяч сомов.

«Не знаем, насколько качественные эти дома. Мы не видели сертификатов на пожаростойкость и другие документы», — добавила Гульгакы Мамасалиева.

Она заметила, что кабмин еще не выплатил компенсации по утерянным вещам и домашнему скоту. «Таких семей — 298», — заявила представитель «Интербилим».