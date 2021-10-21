ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины «Спутник V» для экстренного применения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Процесс возобновлен, ожидается завершение», — сообщается в реестре организации по статусу одобрения вакцин от COVID-19.

Отмечается, что ожидаемая дата окончания процедуры будет установлена после передачи ВОЗ всех необходимых данных и завершения последующей инспекции.

В Telegram-канале «Спутник V» сообщается, что группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы провести все требуемые проверки и оформить документы, необходимые для одобрения «Спутника V».

Напомним, в сентября в ВОЗ сообщили, что на время приостановили процесс одобрения российской вакцины «Спутник V», потому что во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины, обнаружено, что она не соответствует новым правилам «наилучшей практики производства».