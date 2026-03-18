Аргентина официально вышла из состава Всемирной организации здравоохранения

Аргентина вышла из состава Всемирной организации здравоохранения. По словам главы МИД страны Пабло Кирно, решение вступило в силу по истечении одного года с момента официального уведомления.

«Наша страна продолжит содействовать международному сотрудничеству в области здравоохранения через двусторонние соглашения и региональные форумы, полностью сохраняя свой суверенитет и способность принимать решения в вопросах санитарной политики», — написал он в своем аккаунте в X.

Год назад власти Аргентины уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерришу о намерении покинуть состав ВОЗ. Президент страны Хавьер Милей обосновал этот шаг несогласием с политикой, проводимой ВОЗ во время пандемии COVID-19.

Ранее из ВОЗ вышли США.