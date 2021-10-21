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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 114 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 180 223

В Кыргызстане за сутки выявили 114 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 54 случая, Чуйской области — 36, Таласской — 4, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 4.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 180 тысяч 223 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211086/
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