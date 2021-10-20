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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Британские ученые предупредили о появлении более заразного штамма

Ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм дельта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По мнению специалистов, новая мутация на 10-15 процентов заразнее своего предшественника — штамма дельта, который все еще доминирует в мире.

«Вариант AY.4.2 был только недавно обнаружен вирусологами, которые отслеживали генетическую эволюцию дельты, но на него приходится уже почти 10 процентов заражений в Великобритании», — говорится в статье.

Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным коронавирусом за все время пандемии, отметили ученые.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211056/
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