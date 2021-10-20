COVID-19 в мире. Заразились более 241,5 миллиона, умерли более 4,9 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 420 тысяч 245 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 241 миллион 535 тысяч 730 человек. Больше всего зараженных в США (45 миллионов 130 тысяч 987), Индии (34 миллиона 94 тысячи 373), Бразилии (21 миллион 664 тысячи 879), Франции (7 миллионов 196 тысяч 754), Великобритании (8 миллионов 581 тысяча 278), России (7 миллионов 936 тысяч 798), Турции (7 миллионов 714 тысяч 349), Аргентине (5 миллионов 274 тысячи 766), Иране (5 миллионов 809 тысяч 967), Колумбии (4 миллиона 983 тысячи 527), Испании (4 миллиона 990 тысяч 767), Италии (4 миллиона 722 тысячи 188) и Германии (4 миллиона 399 тысяч 90).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 912 тысяч 810. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 614 человек. В том числе в США всего скончались 728 тысяч 192 человека, Бразилии — 603 тысячи 855, Индии — 452 тысячи 454, Мексике — 284 тысячи 477, России — 221 тысяча 314, Великобритании — 139 тысяч 265 и Италии — 131 тысяча 655.

В Кыргызстане зарегистрировали 180 тысяч 109 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 997 тысяч 537, Узбекистане — 181 тысячу 654, Таджикистане — 17 тысяч 484.