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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке заболеваемость среди детей снизилась

Заражение COVID-19 среди детей снизилось. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного врача по лечебной работе Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Жамиля Анакеева.

Она отметила, что различить не специалисту симптомы ОРВИ и коронавируса практически невозможно.

«О таких симптомах, как нарушение вкуса, обоняния, у малыша спросить не можем. COVID-19 — такая же респираторная инфекция. Мы кладем детей, у которых есть подозрения на коронавирус, в красную зону, берем ПЦР-анализ. Хочу отметить, что за последние два месяца не было положительных результатов. Если за год выявили около 300 больных, то с сентября — ни одного случая», — сказала Жамиля Анакеева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210854/
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