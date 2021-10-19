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Общество

Рост ОРВИ. Количество обращений в детскую больницу № 3 выросло в два раза

Поток больных с вирусными инфекциями в Городскую детскую клиническую больницу скорой медпомощи Бишкека увеличился почти в два раза. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного врача по лечебной работе больницы Жамиля Анакеева.

Она напомнила, что с начала пандемии ГДКБСМП выполняет функции детского инфекционного стационара. «К нам госпитализируют с вирусными, кишечными инфекциями, кроме кори и вирусного гепатита», — отметила Жамиля Анакеева.

Она добавила, что обращаемость увеличилась в последние дни. «Если ранее педиатры осматривали до 200 детей, сейчас — 370-400. Это, скорее всего, связано с подъемом ОРВИ», — сказала заместитель главного врача.

Мы не можем предоставить доказательства, но чисто клинически думаем, что сейчас идет вирус гриппа. У многих детей высокая температура до 40 градусов, которая в первые дни заболевания трудно поддается снижению, у детей из-за этого могут быть судороги.

Жамиля Анакеева
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Она подчеркнула, что все койки в больнице постоянно заняты. «Мы были вынуждены сократить продолжительность госпитализации до трех-четырех дней, после чего выписываем на долечивание на амбулаторный уровень. И то мест не хватает», — пояснила заместитель главного врача по лечебной работе.

Она заметила, что в госпитализации нуждается в среднем около 10 процентов обратившихся детей. «У остальных нет показаний к осмотру именно врачами стационаров. Если наше население будет обращаться к семейным врачам, лечиться амбулаторно, то и очередей в больницах будет меньше», — заключила Жамиля Анакеева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210852/
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