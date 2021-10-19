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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 241,1 миллиона, умерли более 4,9 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 450 тысяч 120 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 241 миллион 115 тысяч 485 человек. Больше всего зараженных в США (45 миллионов 50 тысяч 910), Индии (34 миллиона 81 тысяча 315), Бразилии (21 миллион 651 тысяча 910), Франции (7 миллионов 190 тысяч 716), Великобритании (8 миллионов 537 тысяч 650), России (7 миллионов 903 тысячи 963), Турции (7 миллионов 683 тысячи 487), Аргентине (5 миллионов 273 тысячи 463), Иране (5 миллионов 796 тысяч 659), Колумбии (4 миллиона 982 тысячи 575), Испании (4 миллиона 988 тысяч 878), Италии (4 миллиона 719 тысяч 493) и Германии (4 миллиона 388 тысяч 581).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 905 тысяч 196. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 709 человек. В том числе в США всего скончались 726 тысяч 196 человек, Бразилии — 603 тысячи 465, Индии — 452 тысячи 290, Мексике — 284 тысячи 477, России — 220 тысяч 323, Великобритании — 139 тысяч 42 и Италии — 131 тысяча 585.

В Кыргызстане зарегистрировали 180 тысяч 6 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 997 тысяч 537, Узбекистане — 181 тысяча 312, Таджикистане — 17 тысяч 484.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210830/
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