В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 98 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 527 человек, в больницах — 571. В том числе 28 человек — в крайне тяжелом состоянии, 175 — в тяжелом. Состояние 367 больных (или 64,2 процента) оценивают как средней тяжести, один пациент находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 74 человека, из них в Бишкеке — 42, Оше — 1, Чуйской области — 16, Ошской — 1, Таласской — 4, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 1.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 174 тысячи 766 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.