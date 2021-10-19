Если вы решили сменить профессию и стать педагогом. Рекомендации Минобразования

В Министерстве образования и науки рассказали, как стать педагогом на базе любого высшего образования.

В качестве примера ведомство приводит факультет переподготовки и повышения квалификации кадров КНУ имени Баласагына.

Образовательные программы профессиональной переподготовки кадров (на базе высшего образования со сменой направления) можно пройти без отрыва от работы по очно-заочной (вечерней) и заочной форме, с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе по направлению «Педагогика».

Спецификой подобного обучения является ускоренная программа, так как «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» и «Математический и естественнонаучный цикл» из диплома высшего профессионального образования перезачитываются, и срок обучения сокращается до двух лет и шести месяцев.

«Учебный год разделяется не на два периода (семестра), как это принято в обычной практике, а на три. Это позволяет более равномерно распределять учебную нагрузку, что важно при прохождении обучения в ускоренные сроки без отрыва от производства», — отметили в ведомстве.