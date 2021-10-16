Фотоловушки в природном парке «Кан-Ачуу» засняли редких краснокнижных животных

На территории природного парка «Кан-Ачуу» в объективы фотоловушек попали снежные барсы, рыси, горностаи и другие редкие животные. Кадры распространила ПРООН.

По данным организации, 20 фотоловушек, установленных в парке, за два месяца запечатлели семь видов животных, четыре из которых являются краснокнижными, — рыси, куницы, горностаи, зайцы, лисы, улары и горные козлы.

«Кан-Ачуу» — относительно молодой парк с шестилетней историей, образованный в Тогуз-Тороуском районе для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений. Факт обитания снежных барсов и увеличения числа копытных указывает на положительный эффект природоохранных мер, принимаемых на территории парка с момента его образования.

Всего на территории парка обитают 117 видов животных и произрастают более 340 видов растений.