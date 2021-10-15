Кыргызстан попросил у Турции катера и обучение для водолазов

Глава МЧС Бообек Ажикеев попросил турецких коллег предоставить катера и обучить водолазов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне глава МЧС встретился с заместителем командующего Береговой охраны, входящей в состав МВД Турции, адмиралом Женгизом Фитосом.

Кыргызской делегации рассказали о проводимых Береговой охраной операциях по поддержанию правопорядка, патрулировании побережья, охране морских границ, нейтрализации взрывных устройств и подозрительных объектов, обнаруженных у побережья и в море. И показали технику и оборудование — корабли, катера, поисково-спасательные суда, подводные поисковые аппараты, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Кыргызстанцы попросили помочь обучить наших водолазов проведению подводно-технических работ. Оказалось, что при Береговой охране есть образовательные курсы по другим направлениям — вождению катеров, десантной подготовке, поисково-спасательным работам. Поэтому турецкая сторона пообещала выяснить, есть ли нужные курсы в других организациях Турции.

Стороны также договорились дополнительно изучить вопрос о передаче Кыргызстану катеров.