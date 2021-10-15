Автобус приедет, надейся и жди. Смогут ли бишкекчане ездить по-человечески

Бишкекчане жалуются, что долго приходится ждать общественный транспорт, что он всегда переполнен. Техническое и санитарное состояние тоже оставляет желать лучшего. Грязь, вываливающиеся на ходу окна, нарушение Правил дорожного движения и грубость водителей уже никого не удивляют. Почему так происходит? За ответами 24.kg обратилось к начальнику управления городского транспорта столичной мэрии Максату Нусувалиеву.

— Бишкекчане постоянно жалуются на большие интервалы движения транспорта, что на отдельных маршрутах курсирует всего по три-четыре автобуса/троллейбуса. Почему так?

— Из-за нехватки общественного транспорта. Наш анализ показал, что за последние пять лет увеличилось только количество троллейбусов. Если в 2017 году их было 103, то сегодня — 130. Муниципальных автобусов стало меньше на семь единиц.

Количество маршруток за это время сократилось в 2,6 раза: с 4 тысяч 136 единиц до 1 тысячи 590.

Сегодня при плановом выходе в 2 тысячи 402 единицы транспорта ежедневно на линию выезжают в среднем 1 тысяча 910.

Это 87 муниципальных и 93 частных автобусов, 130 муниципальных троллейбусов и около 1 тысячи 600 частных микроавтобусов.

— Кстати, о частных автобусах. Читатели часто интересуются, где они? Их очень мало на улицах.

— Напомню, 11 мая 2021 года с ОсОО «Эко пассажирские перевозки» подписан меморандум о поставке 1 тысячи автобусов на 2021–2023 годы на условиях аутсорсинга. До конца года компания должна привезти 350 автобусов марки ISUZU узбекского производства на газовом топливе. Первые 50 единиц вышли на линии 22 июня. Они работают на дизельном топливе. По мере поступления остальных автобусов, их переоборудуют на газомоторные двигатели.

В настоящее время уже завезено 210 автобусов, из них 90 работают на пяти маршрутах. Еще 60 сейчас проходят таможенную очистку, 30 находятся на переоборудовании на газ.

Еще 30 автобусов с понедельника выйдут на линии маршрутов № 34, 21 и 46.

Один маршрут — № 34 — новый, по остальным двум курсировали автобусы Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия. Временно закрепляем их за «Эко пассажирские перевозки», так как БПАТП не может обеспечить плановый выход транспорта из-за нехватки техники. Те муниципальные автобусы, которые ранее курсировали на этих маршрутах, переведут на другие. Это позволит сократить интервал движения на них.

Вообще совместно с ОсОО «Эко пассажирские перевозки» всего разработаны 16 схем движения. По пяти маршрутам уже курсируют автобусы, 4 схемы утверждены в управлении Патрульной службы милиции, а еще 7 схем еще находятся на согласовании в УПСМ.

— Говорилось, что будет полностью пересмотрена транспортная система. Как это будет проходить? Анализируется ли пассажиропоток?

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— Есть специальные формулы расчета. Часть информации запрашивается у сотовых операторов, у разных структур, часть имеется у нас. Все это объединяется и анализируется. В принципе, такой анализ проводился всегда, другое дело — насколько хорошо. Сейчас стремимся сделать его более качественно.

Кроме того, при оптимизации маршрутной сети будут учитываться обращения жителей Бишкека, МТУ и других.

— Мэрия Бишкека планирует закупать в следующем году новый транспорт за счет бюджетных и других средств? Если да, то когда ждать обновления парка?

— По линии Азиатского банка развития (АБР) ожидается приобретение 120 единиц электробусов в 2022-2026 годах. Этот проект направлен на улучшение качества окружающей среды за счет внедрения электротранспорта в городе.

Кроме того, совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) идут работы по проекту, который предусматривает приобретение 85 автобусов 12-метровых и 165 автобусов длиной 10,5 метра , работающих на компримированном природном газе.

Мэрия продолжает работу и по привлечению инвесторов. В августе подписан меморандум с компанией ОсОО «Грин Бас» о поставке 350 большеместных, газомоторных автобусов в 2021–2022 годах на условиях аутсорсинга. Поставка первой партии из 30 автобусов ожидается в ноябре.

— Качество перевозок — тоже больной вопрос. Тариф повысили, а улучшится ли качество?

— Повышение тарифов за проезд позволит привлекать частных инвесторов, что, в свою очередь, позволит увеличить подвижной состав, обеспечить транспортную безопасность города и наиболее полный охват всех частей города. Это улучшит качество обслуживания населения.

— Как так получается, что самые выгодные (где больше всего пассажиров) маршруты достаются бусикам, но при этом с них нет никакого спроса?

— Маршруты обслуживают частные фирмы-перевозчики, на линиях работает более 1,5 тысячи водителей, уследить за каждым невозможно. Мы постоянно проводим встречи, как с руководителями компаний, так и водителями, реагируем на каждую жалобу. Но, с другой стороны, маршруты распределены давно, срок договоров истек. Последний раз мэрия объявляла конкурс в 2016-ом. Но его проведение приостановили из-за судебных исков перевозчиков, не согласных с отдельными требованиями.

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Сейчас на рассмотрении депутатов Бишкекского горкенеша находятся проекты постановлений о порядке организации и проведения конкурсов и Правилах организации пассажирских перевозок. Они регламентируют порядок распределения маршрутов, в частности требования к автопарку перевозчика, обеспечению планового выхода на линии, соблюдению режима работы маршрута, выполнению водителями Правил дорожного движения и безопасной перевозки пассажиров на маршруте и другие.

— Часто говорится о том, что муниципальный общественный транспорт убыточен. Но все-таки странно слышать про убыточность, когда видишь забитые автобусы и троллейбусы. Может, в самих фирмах есть коррупционные проявления, которые не дают увидеть реальные доходы сектора?

— Во-первых, в отличие от частников, муниципальный транспорт перевозит льготников. В городе только пенсионеров около 84 тысяч. За это предприятия получают субсидии из городского бюджета: 124 миллиона 780 тысяч сомов БПАТП и 89 миллионов 966 тысяч сомов БТУ. Сами они зарабатывают чуть больше 100 миллионов на два предприятия.

Автобусы старые, часто ломаются, иногда были задержки с выплатой субсидий и у предприятий росли долги. Очень много факторов, сейчас стараемся их решать.

Кроме того, у обоих муниципальных предприятий есть кредиторская задолженность, которая образовалась после обновления автопарка — всего более 325 миллионов сомов. Максат Нусувалиев

Конечно, есть факты, когда водители работают на свой карман. Для сравнения у «Эко пассажирские перевозки» водители сдают в кассу около 4 тысяч сомов, а наши до недавних пор — по 2 тысячи сомов. Возникает вопрос. Ездит такое же количество пассажиров, куда девается остальная сумма? Есть же тут подозрения. Было дано поручено директору БПАТП о пересмотре и поднятии плана. И сейчас водители сдают 3 тысяч сомов. Добавлю, что многие считают, что БПАТП и БТУ находятся в подчинении управления городского транспорта. Но это не так, это три разных самостоятельных подразделения.

— Вы сами пользуетесь общественным транспортом? Как ощущения?

— Честно сказать, до назначения начальником управления транспорта в сентябре почти восемь лет не ездил на общественном транспорте. После назначения раз десять проехал. Впечатления, конечно, оставляют желать лучшего. Но мы над этим работаем. В частности, УГТ несколько раз собирал руководителей частных фирм-перевозчиков, им даны поручения по увеличению транспорта. Отмечу, что за те две недели, которые прошли после утверждения новых тарифов, количество маршруток увеличилось почти вдвое. С понедельника, как я говорил, на линии выйдет 30 автобусов Isuzu.