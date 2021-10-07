Мэрия Бишкека полностью пересмотрит схемы маршрутов общественного транспорта. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ сообщил вице-мэр Таалайбек Орозов.

Депутат Максат Алымбеков отметил, что на сегодня в Бишкеке есть 99 линий общественного транспорта. «Какова позиция мэрии? Вы их оставите или будете пересматривать?» — спросил он у вице-мэра Таалайбека Орозова.

«Вся транспортная сеть будет полностью пересмотрена. Город будет разделен зонально, по кварталам. Экотранспорту будет отдана большая часть, маршрутки уйдут на окраины. Сейчас проводим анализ существующих маршрутов. Часть из них сохранится, по ним ездит муниципальный транспорт», — отметил вице-мэр.

Таалайбек Орозов отметил, что при разработке новых схем будут учитываться предложения горожан. «К нам ежедневно поступают звонки с просьбами пустить транспорт по тем или иным улицам, в отдельные районы. Мы это все анализируем. Нужно время», — добавил он.